Полная анархия в открытом мире в геймплейном трейлере Streets of Rogue 2

Streets of Rogue 2 - это безумный рогалик с элементами ролевой игры с открытым миром. Действие игры разворачивается в огромном, случайно сгенерированном открытом мире.
В новом трейлере Streets of Rogue 2 показаны некоторые из развлечений: сбор армии наемников для совершения переворота, инсценировка вспышки зомби-вируса или просто отдых. Мы также увидим классы играбельных персонажей, узнаем о различных способах выполнения миссий, оружии, транспортных средствах, биомах и многом другом!
Streets of Rogue 2 выйдет на ПК в 2024 году.