Полная анархия в открытом мире в геймплейном трейлере Streets of Rogue 2

Игра с открытым миром, где главное — это свобода, анархия и веселье. Игра сочетает в себе элементы игр с открытым миром, крафта и выживания: от Skyrim и GTA до Valheim и Stardew Valley.

Вас ждёт огромный мир, где есть города, леса, острова, пещеры и даже крепости каннибалов. Исследуйте и пишите свою историю так, как хотите: станьте известным благодетелем, попробуйте создать целую фермерскую империю или соберите банду разбойников и захватите власть.