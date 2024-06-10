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Striden 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
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Боевые медведи и танки-лоси: вышел трейлер шутера Striden

Simple Jack
Новости

Студия 5 Fortress представила геймплейный трейлер динамичного шутера Striden, в котором сразятся три команды по пять человек. События игры развернутся на скандинавском полуострове, ставшем линией между западным и восточным фронтом.

В игре можно будет строить оборонительные сооружения, улучшать оружие и строить радиопередатчик. Для победы нужно набрать 15 000 очков и первыми вызвать эвакуационный вертолет.

В Striden будут боевые медведи, танки-лоси и другие необычные животные. Также авторы обещают большой выбор оружия и напряженные бои. Доступно пять различных ролей — каждая со своими уникальными гаджетами и способностями.

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