Боевые медведи и танки-лоси: вышел трейлер шутера Striden

Студия 5 Fortress представила геймплейный трейлер динамичного шутера Striden, в котором сразятся три команды по пять человек. События игры развернутся на скандинавском полуострове, ставшем линией между западным и восточным фронтом.

В игре можно будет строить оборонительные сооружения, улучшать оружие и строить радиопередатчик. Для победы нужно набрать 15 000 очков и первыми вызвать эвакуационный вертолет.

В Striden будут боевые медведи, танки-лоси и другие необычные животные. Также авторы обещают большой выбор оружия и напряженные бои. Доступно пять различных ролей — каждая со своими уникальными гаджетами и способностями.