Бесплатное обновление, польские замки и DLC "Долина Волка" прибудут в Stronghold: DE в конце апреля

Скоро вы увидите, что значит вести настоящую войну, в последней части бонусной одиночной кампании Stronghold: Definitive Edition. «Долина Волка» расширяет базовую игру семью новыми миссиями и непревзойденным испытанием для игроков-ветеранов, которые уже более двух десятилетий осаждают замки этой легендарной серии. Под опекой Сержанта игроки наконец-то спасут захваченных родственников сэра Длиннорукого раз и навсегда, когда это новое DLC выйдет вместе с бесплатным весенним обновлением 30 апреля.
В этой последней главе эксклюзивной кампании Stronghold: Definitive Edition «Долина Волка» игроки сражаются с величайшим мошенником из всех – Злобным Волком. Чтобы безопасно вернуть Драгоценность Севера и положить конец коварной напасти Волка, игроки должны нырнуть прямо в чрево зверя и довести бой до его границ.
Также 30 апреля выйдет новое «Весеннее обновление» с бесплатным контентом, которое будет доступно всем владельцам базовой игры. Как и было обещано в предварительном анонсе пост-релизного контента Firefly Studios, это обновление посвящено воссозданию исторических цитаделей, включая первые в истории польские замки в серии.
«Мальборк, крепость, воздвигнутая Тевтонским орденом в знак своего прусского завоевания, Бискупин, древняя цитадель, построенная на заре Рима, и Недзица, устрашающий готический замок, которым Дракула гордился бы, — все это будет присутствовать в обновлении, а в другой замок, Огродзенец, можно будет играть как на отдельной карте в режиме «Осада», — сказал Ник Таннахилл, директор по маркетингу Firefly Studios.
Новый «Благородный путь» появится вместе с дополнительными картами для режимов сетевой игры, свободного строительства и осады, а также с давно назревшим введением Мальборка, Бискупина, Недзицы и Огродзенца. Игроки также смогут ознакомиться с полным описанием обновления версии 1.3 в Steam, которое выйдет 30 апреля и которое будет включать в себя список других функций, исправлений и улучшений в рамках весеннего обновления.