Stronghold: Definitive Edition пользуется большой популярностью и получает высокие оценки в Steam

Вчера дебютировала Stronghold: Definitive Edition, представляющая собой обновленную версию культовой стратегии 2001 года. Судя по первым откликам, премьеру можно считать успешной, хотя не обошлось и без проблем.



В Steam 86% рецензий положительные, что классифицируется "очень положительным" приемом игры.

Вот несколько мнений об игре:

Он отлично выглядит и работает, но при этом предлагает множество современных усовершенствований, таких как сочетания клавиш.

Воспоминания вернулись, ошибки остались 10/10 <3

Прекрасный ремастер - 8,5/10 С режимом скирмиш это был бы шедевр, но разработчики его не сделали. За свою цену она стоит того, чтобы ее купить, и я надеюсь, что в будущем они добавят этот режим.

Игра также демонстрирует хорошие показатели активности. Рекордным показателем в день запуска стало 7296 игроков, одновременно играющих в Steam. Более высоким показателем может похвастаться только Stronghold Kingdoms от студии FireFly, но это игра, работающая по модели free-to-play.

К сожалению, без проблем не обошлось. Поступают сообщения о проблемах с многопользовательским режимом. Игроки сообщают о больших задержках и частых обрывах связи. В игре также не отображаются пинги, отсутствует система статистики для сетевой игры, а на 8-игровых картах невозможно ограничить количество игроков четырьмя или восполнить недостающих игроков ботами.