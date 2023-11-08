Stronghold: Definitive Edition пользуется большой популярностью и получает высокие оценки в Steam

Вчера дебютировала Stronghold: Definitive Edition, представляющая собой обновленную версию культовой стратегии 2001 года. Судя по первым откликам, премьеру можно считать успешной, хотя не обошлось и без проблем.
В Steam 86% рецензий положительные, что классифицируется "очень положительным" приемом игры.
Вот несколько мнений об игре:
Он отлично выглядит и работает, но при этом предлагает множество современных усовершенствований, таких как сочетания клавиш.
Воспоминания вернулись, ошибки остались 10/10 <3
Прекрасный ремастер - 8,5/10 С режимом скирмиш это был бы шедевр, но разработчики его не сделали. За свою цену она стоит того, чтобы ее купить, и я надеюсь, что в будущем они добавят этот режим.
Игра также демонстрирует хорошие показатели активности. Рекордным показателем в день запуска стало 7296 игроков, одновременно играющих в Steam. Более высоким показателем может похвастаться только Stronghold Kingdoms от студии FireFly, но это игра, работающая по модели free-to-play.
К сожалению, без проблем не обошлось. Поступают сообщения о проблемах с многопользовательским режимом. Игроки сообщают о больших задержках и частых обрывах связи. В игре также не отображаются пинги, отсутствует система статистики для сетевой игры, а на 8-игровых картах невозможно ограничить количество игроков четырьмя или восполнить недостающих игроков ботами.
Это не слезы, ностальгия в глаз попала!)))
После провальной AoE4 ремастер Stronghold как глоток свежего воздуха. Запустил игру и аж прослезился и ностальгия тут ни при чём!)) Геймплей на высоте теперь ещё и с удобствами и красивостями.
всю ночь играл. великолепно просто.
Тупа торгонули ностальгией.
Мои воспоминания: забрал наряд ппс, так сложились обстоятельства, рафик неуноват, потом убедитесь, захожу в комнату к следователю/дознавателю(не помню кто точно), вместе со мной одна из бухих "потерпевших", включила адекватку, обсмеял её за лицемерие, в меня полетела пепельница с бычками(промах), полицейский погнал её н***й в коридор, мы обговорили всё что произошло, понял, что я ровный парень, включил игру на компе, достал пиво(полицейский), он был в ночном наряде судя по всему, подозвал меня и попросил совета в игре, я подхожу иииии вижу стронголд xD В котором провёл много времени, в начале нулевых) В итоге почти всю ночь мы пили пиво и он играл в стронголд(я подсказывал). Ну и в конце концов уже на следующий день моя честь была восстановлена, а "дело" аннулировано, и я остался с весёлыми воспоминаниями. Спасибо игре за детство, а потом и за молодость)
а что случилось с писарем, был же приятный мужчинка?))
в настройках можешь выбрать
о! эт мы одобряем
Хорошо, может разработчики наконец поймут за что любили Stronghold и сделают хорошее продолжение.
Они уже так часто делали "хорошее" продолжение, что ещё раз уж слишком "хорошо" будет.
праздник на помойке - хорошая игра появилась
Тебя что лично Гейб законтачил, что ты так агришся на стим постоянно?
Ну так не зря же игры с названием просто "Wolfenstein" больше нету в Steam. Года эдак с 2014.