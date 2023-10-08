Свежее видео по Stronghold: Definitive Edition демонстрирует процесс улучшения графики ©

Студия Firefly опубликовала новые кадры игрового процесса Stronghold: Definitive Edition, обновленной версии культовой стратегии 2001 года.



Видеоролик длится одиннадцать минут и является первым эпизодом из серии, демонстрирующей производственный процесс проекта. Здесь создатели сосредоточились на графических аспектах. В игре будет сохранена геймплейная механика оригинала, при этом улучшены визуальные эффекты и интерфейс. Авторы приложили немало усилий, чтобы новые, более детализированные элементы сохранили специфический стиль версии 2001 года.

Разработчики не начинали с нуля. Около 60-70% текстур и моделей из оригинала были сохранены, поэтому разработчики могли использовать их в качестве отправной точки для создания улучшенных версий. Остальные объекты пришлось создавать заново.



Также были улучшены все анимации спрайтов - это было необходимо, так как в оригинале они выполнялись с частотой всего 16 фпс. Это касается не только персонажей, но и, например, огнестрельных и осадных машин, которые, как ожидается, будут выглядеть в ремастере гораздо естественнее.



Stronghold: Definitive Edition выходит исключительно для ПК 7 ноября этого года.

