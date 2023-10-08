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Stronghold 21.10.2001
9.1 509 оценок

Свежее видео по Stronghold: Definitive Edition демонстрирует процесс улучшения графики

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Procy_on
Новости

Студия Firefly опубликовала новые кадры игрового процесса Stronghold: Definitive Edition, обновленной версии культовой стратегии 2001 года.

Видеоролик длится одиннадцать минут и является первым эпизодом из серии, демонстрирующей производственный процесс проекта. Здесь создатели сосредоточились на графических аспектах. В игре будет сохранена геймплейная механика оригинала, при этом улучшены визуальные эффекты и интерфейс. Авторы приложили немало усилий, чтобы новые, более детализированные элементы сохранили специфический стиль версии 2001 года.

Разработчики не начинали с нуля. Около 60-70% текстур и моделей из оригинала были сохранены, поэтому разработчики могли использовать их в качестве отправной точки для создания улучшенных версий. Остальные объекты пришлось создавать заново.

Также были улучшены все анимации спрайтов - это было необходимо, так как в оригинале они выполнялись с частотой всего 16 фпс. Это касается не только персонажей, но и, например, огнестрельных и осадных машин, которые, как ожидается, будут выглядеть в ремастере гораздо естественнее.

Stronghold: Definitive Edition выходит исключительно для ПК 7 ноября этого года.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Wolfenstein

ну ремейкнули бы , хорошая стратегия че душиться то

2
Angeluses

Там демонстраций графики, 0.1% во всем видео, остальное - говорящие головы.

1
LuckyKon

Мда, печально. Так и не смогли выпустить что то достойное за 20 лет после выхода Stronghold Crusader, а сейчас и вовсе перестали что-то выпускать, только эксплуатируют старое.

1
PitiableScorpion

опять британские ученые -бла-бла-бла

0
jkneomaster

Очень надеюсь на такой же ремастер

Спойлер

не знаю кому как лично мне данное продолжение не очень

Спойлер

ну любом случае посмотрим на Stronghold: DE

0
Extor Menoger

2 ремастер подряд уже

-1