Свежее видео по Stronghold: Definitive Edition демонстрирует процесс улучшения графики

Студия Firefly опубликовала новые кадры игрового процесса Stronghold: Definitive Edition, обновленной версии культовой стратегии 2001 года.
Видеоролик длится одиннадцать минут и является первым эпизодом из серии, демонстрирующей производственный процесс проекта. Здесь создатели сосредоточились на графических аспектах. В игре будет сохранена геймплейная механика оригинала, при этом улучшены визуальные эффекты и интерфейс. Авторы приложили немало усилий, чтобы новые, более детализированные элементы сохранили специфический стиль версии 2001 года.
Разработчики не начинали с нуля. Около 60-70% текстур и моделей из оригинала были сохранены, поэтому разработчики могли использовать их в качестве отправной точки для создания улучшенных версий. Остальные объекты пришлось создавать заново.
Также были улучшены все анимации спрайтов - это было необходимо, так как в оригинале они выполнялись с частотой всего 16 фпс. Это касается не только персонажей, но и, например, огнестрельных и осадных машин, которые, как ожидается, будут выглядеть в ремастере гораздо естественнее.
Stronghold: Definitive Edition выходит исключительно для ПК 7 ноября этого года.
ну ремейкнули бы , хорошая стратегия че душиться то
Там демонстраций графики, 0.1% во всем видео, остальное - говорящие головы.
Мда, печально. Так и не смогли выпустить что то достойное за 20 лет после выхода Stronghold Crusader, а сейчас и вовсе перестали что-то выпускать, только эксплуатируют старое.
опять британские ученые -бла-бла-бла
Очень надеюсь на такой же ремастер
не знаю кому как лично мне данное продолжение не очень
ну любом случае посмотрим на Stronghold: DE
2 ремастер подряд уже