Анонс следующей части Subnautica может состояться в ближайшее время ©

В последние месяцы поклонники все чаще обсуждают следующую часть серии Subnautica, а ведущий художник Лиам Тарт недавно намекнул, что, возможно, сообществу не придется долго ждать выхода следующей игры. Игра о подводных исследованиях и ее продолжение продолжают привлекать внимание фанатов, и комментарии другого разработчика позволяют предположить, что следующая игра Subnautica будет иметь период раннего доступа, как и ее предшественницы.

Уникальный шарм Subnautica как подводной игры на выживание сделал ее выдающейся и необычайно популярной после официального релиза, добившись поразительного успеха, учитывая относительно небольшую команду, стоявшую за ней. Во многом ее привлекательность обусловлена удивительно непреднамеренным аспектом ужаса в игре: игроки застряли в океаническом инопланетном мире, полном бесчисленных странных форм жизни, включая несколько видов массивных и очень агрессивных левиафанов. Большая часть вырезанного из оригинальной игры контента с арктической средой и большим количеством существ была использована в Subnautica: Below Zero, прямом продолжении первой игры и ее событий, которое официально вышло в мае 2021 года.

Поскольку команда разработчиков Subnautica Unknown Worlds наняла дополнительный персонал для работы над "следующей игрой во вселенной Subnautica" после выхода предыдущей игры, а также периодические, но загадочные твиты от членов команды разработчиков, которые, кажется, намекают на еще одно продолжение, неудивительно, что термин "Subnautica 3" в последнее время часто звучит среди фанатов. Тем не менее, волнение за будущее франшизы возросло еще больше после того, как Лиам Тарт, ведущий художник Unknown Worlds, написал на своем личном аккаунте в Твиттере, что у команды будет много интересного контента для следующей игры Subnautica, когда она будет готова. Хотя никаких дополнительных подробностей или конкретных дат названо не было, очевидно, что разработка следующей игры серии идет полным ходом, и поклонники вполне могут увидеть официальную информацию раньше, чем ожидалось.

Кроме того, аниматор и главный разработчик Subnautica Скотт Макдональд, известный как Obraxis, еще больше подлил масла в огонь, своеобразно ответив на вопрос фаната в комментариях к твиту. В то время как любые подробности относительно будущего дополнения к серии Subnautica на данный момент далеки от подтверждения, эти общение, похоже, позволяет предположить, что сиквел в конечном итоге будет включать период раннего доступа, как и другие игры Subnautica.

Subnautica: Below Zero проделала замечательную работу по расширению вселенной игры, сюжета и возможностей геймплея, одновременно сохраняя тон, соответствующий оригиналу. Тем не менее, различий, увиденных в Below Zero, было достаточно, чтобы выделить ее в качестве сиквела, оставив многих заинтересованных фанатов с любопытством ожидать следующей игры в серии подводных исследований.

Subnautica доступна на ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.