Авторы Subnautica 2 хотят снять фильм по игре

Разработчики изучают возможности для киноадаптации

Subnautica, ставшая одной из самых любимых игр в жанре выживания и собравшая почти 275 тысяч положительных отзывов в Steam, может получить экранизацию. Энтони Галлегос, ведущий дизайнер Subnautica 2, поделился интересными подробностями. Оказалось, что глава оригинальной Subnautica Чарли Кливленд занял должность «директора по развитию бренда Subnautica» и теперь «занимается производством фильмов».

В LinkedIn-профиле Кливленда нашли информацию о том, что разработчик «изучает возможности для создания сериалов и фильмов по Subnautica и другим игровым мирам». Автор хочет сохранить тематическую и сюжетную целостность франшизы, создав картину, которое понравится фанатам.

Пока неизвестно, насколько высоко стоит киноадаптация в списке приоритетов Unknown Worlds, ведь выход Subnautica 2 в раннем доступе запланирован на конец 2025 года. Ранее команда рассказала о размере карты, транспорте и главном герое сиквела.