Для Subverse вышло новое крупное обновление 0.9 с оставшимися квестами на преданность

Studio FOW выпустила новое крупное обновление 0.9 для своей игры для взрослых Subverse. Патч размером 4.2 гигабайт уже можно скачать в Steam и GOG. В обновлении 0.9 игроков жду следующие нововведения:

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ТАРОН

Помогите Тарон осуществить ее мечту - создать величайший в галактике музей игрушек для взрослых. Чтобы добыть жемчужину ее грязной коллекции, потребуется проникнуть в особо охраняемое хранилище Империума.

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ СОВЫ

Помогите Сове отыскать одну из последних оставшихся бутылок анального самогона Расти Рима в недрах печально известного корабля Гулаг IV. Однако вы не единственный, кто охотится за столь ценным алкоголем...

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ОХОТНИЦЫ

Отвоюйте родной мир Мавсусов у эксплуатирующей корпорации в захватывающем подводном приключении. Сразитесь с печально известным генеральным директором Hackdivision Corp. Слобби Нодиком, превратив охотника в добычу.

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ЭЛАЙШИ

Помогите Элайше снять самое грязное порно в истории Продиджиума и получить полный контроль над своим контентом после того, как она рассталась со своим засранцем пиар-агентом.

КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ БЛАЙТ

Отправьтесь в наркотическое путешествие с генералом Блайт и переживите историю Соларов.

Если не произойдет каких-то изменений в планах разработчиков, то далее нас ждет обновление 1.0., в котором завершится сюжет Subverse и игра выйдет из раннего доступа.