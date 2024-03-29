Для Subverse вышло новое крупное обновление 0.9 с оставшимися квестами на преданность

Studio FOW выпустила новое крупное обновление 0.9 для своей игры для взрослых Subverse. Патч размером 4.2 гигабайт уже можно скачать в Steam и GOG. В обновлении 0.9 игроков жду следующие нововведения:
КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ТАРОН
Помогите Тарон осуществить ее мечту - создать величайший в галактике музей игрушек для взрослых. Чтобы добыть жемчужину ее грязной коллекции, потребуется проникнуть в особо охраняемое хранилище Империума.
КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ СОВЫ
Помогите Сове отыскать одну из последних оставшихся бутылок анального самогона Расти Рима в недрах печально известного корабля Гулаг IV. Однако вы не единственный, кто охотится за столь ценным алкоголем...
КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ОХОТНИЦЫ
Отвоюйте родной мир Мавсусов у эксплуатирующей корпорации в захватывающем подводном приключении. Сразитесь с печально известным генеральным директором Hackdivision Corp. Слобби Нодиком, превратив охотника в добычу.
КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ ЭЛАЙШИ
Помогите Элайше снять самое грязное порно в истории Продиджиума и получить полный контроль над своим контентом после того, как она рассталась со своим засранцем пиар-агентом.
КВЕСТ НА ПРЕДАННОСТЬ БЛАЙТ
Отправьтесь в наркотическое путешествие с генералом Блайт и переживите историю Соларов.
Если не произойдет каких-то изменений в планах разработчиков, то далее нас ждет обновление 1.0., в котором завершится сюжет Subverse и игра выйдет из раннего доступа.
Ждем русификатор. И можно будет допройти. Остается надеется что глюки с неоткрываемыми планетами уже не будет. А игру не придется проходить заново. А то очень она большая кстати стала если все что можно открывать и все квесты проходить.
P.s. отдельное спасибо челу который делает руссификатор. Даже я бы не додумался до тех названий которые он использует в тех же названиях планет.)) Пожалуй одна из самых стоящих игр а по сути стеб на современный мир и на космические игры в частности.
А я спецом не играл ещё, чтобы фулл-версию заценить.
Любимая игра от любимой студии. Жаль что всё подходит к концу.
Космо клубника с 50 оттенками пурпурного
Невозможно воспринимать ГГ с труханами на башке, а эти мудни даже возможность вкл.выкл на них сделать не могут -_-