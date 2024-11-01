Релизная версия Subverse выйдет в Steam 15 ноября 2024 года

Studio FOW опубликовала большое 10-минутное видео того, что ждет игроков в релизной версии Subverse версии 1.0, а также объявила дату выхода игры из раннего доступа: 15 ноября 2024 года. Спустя 4 долгих года разработка игры наконец-то подошла к концу. Сперва релиз состоится только в Steam, а чуть позже и в GOG.

Вот краткая сводка из видео о том, что появится в версии 1.0:

Новая система прокачки. За каждый уровень прокачки вайфу игроки будут получать какую-нибудь награду и так вплоть до 40 уровня. Сначала награды будут простыми: эротические картинки, аудиосообщения, но при дальнейшей прокачке откроются квесты на преданность и новые наряды.

Уменьшено количество гринда, чтобы прокачка стала быстрее.

Теперь вайфу можно отправлять на самостоятельные миссии на некоторых планетах, где они будут получать дополнительный опыт и добывать ресурсы.

Более 239 коротких порно-сцен в Пандоре и более 40 минут полноценных кинематографических видеороликов. Разработчики уверяют, что фанаты прошлых фильмов студии останутся довольны.

Новая система апгрейдов ДЕМИ. Путешествуя по галактике, игроки будут находить детали технологий Apex Industries, которые будут давать различные пассивные улучшения для корабля.

Улучшенные наземные бои. Сражения стали быстрее, а враги умнее. Также добавлено несколько новых карт.

Уменьшено количество волн в космических боях.

Новая система динамической камеры во время диалогов, которая теперь будет показывать вайфу с разных ракурсов, а не только спереди.

У Тарон в инженерном отсеке появится свой магазин коллекционных предметов: модели персонажей, зарисовки, хентай-манга и т.д.

Новый интерфейс и подсказки для новичков.

VIP-бэкеры на кикстартер получат дополнительные награды: клуб Studio69, куда вы можете отвести свою вайфу, чтобы расслабиться и отдохнуть между миссиями, а также домашнего питомца Сменчкина.

Финал истории Капитана.

Разработчики уже говорили, что после релиза продолжат поддерживать игру, добавляя новый контент и локализацию (русская тоже заявлена). В версии 1.1. должна появится последняя вайфу Фоу-чан.