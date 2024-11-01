Релизная версия Subverse выйдет в Steam 15 ноября 2024 года

Studio FOW опубликовала большое 10-минутное видео того, что ждет игроков в релизной версии Subverse версии 1.0, а также объявила дату выхода игры из раннего доступа: 15 ноября 2024 года. Спустя 4 долгих года разработка игры наконец-то подошла к концу. Сперва релиз состоится только в Steam, а чуть позже и в GOG.
Вот краткая сводка из видео о том, что появится в версии 1.0:
- Новая система прокачки. За каждый уровень прокачки вайфу игроки будут получать какую-нибудь награду и так вплоть до 40 уровня. Сначала награды будут простыми: эротические картинки, аудиосообщения, но при дальнейшей прокачке откроются квесты на преданность и новые наряды.
- Уменьшено количество гринда, чтобы прокачка стала быстрее.
- Теперь вайфу можно отправлять на самостоятельные миссии на некоторых планетах, где они будут получать дополнительный опыт и добывать ресурсы.
- Более 239 коротких порно-сцен в Пандоре и более 40 минут полноценных кинематографических видеороликов. Разработчики уверяют, что фанаты прошлых фильмов студии останутся довольны.
- Новая система апгрейдов ДЕМИ. Путешествуя по галактике, игроки будут находить детали технологий Apex Industries, которые будут давать различные пассивные улучшения для корабля.
- Улучшенные наземные бои. Сражения стали быстрее, а враги умнее. Также добавлено несколько новых карт.
- Уменьшено количество волн в космических боях.
- Новая система динамической камеры во время диалогов, которая теперь будет показывать вайфу с разных ракурсов, а не только спереди.
- У Тарон в инженерном отсеке появится свой магазин коллекционных предметов: модели персонажей, зарисовки, хентай-манга и т.д.
- Новый интерфейс и подсказки для новичков.
- VIP-бэкеры на кикстартер получат дополнительные награды: клуб Studio69, куда вы можете отвести свою вайфу, чтобы расслабиться и отдохнуть между миссиями, а также домашнего питомца Сменчкина.
- Финал истории Капитана.
Разработчики уже говорили, что после релиза продолжат поддерживать игру, добавляя новый контент и локализацию (русская тоже заявлена). В версии 1.1. должна появится последняя вайфу Фоу-чан.
Я просто включу читы и посмотрю что сделали Пробовал в последнюю версию играть Гринд там лютейший и даже когда читы используешь всё равно сюжет тааааааак растянут Ради одной сцены дрочки нужно пройти 3 часа сцен и это на быстрой перемотке!
Что бы подрочить, надо подрочить (в список цитат Стетхема)
А вообще для прон игр это скорее норма, ну или большая не редкость, короче ничего удивительного.
Доделали. =) // Андрей Родин