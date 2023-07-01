Следующее обновление для Subverse выйдет 3 июля

Studio FOW опубликовали 25 дневник разработчиков Subverse, в котором сообщили дату выхода следующего обновления версии 0.8. Оно появится 3 июля и будет посвящено генералу Элизабет Блайт, которая наконец-то присоединится к команде в качестве новой вайфу.
В обновлении появятся три новых побочных квеста: два космических боя и один наземный. Геймплей останется без изменений, но будут некие улучшения, чтобы они стали более запоминающимися и уникальными.
Помимо работы над постельными сценами с Блайт, разработчики не забывают и про остальных девушек. Из нового дневника стало известно, что сейчас они занимаются анимацией сцен между Капитаном и Тарон, а также тройничком между Капитаном, Тарон и ДЕМИ. Эти сцены появятся в релизной версии игры 1.0.
Также в обновлении 1.0 ДЕМИ добавят некую систему апгрейдов. До сих пор она не участвовала в боях, пассивно прокачиваясь вместе с остальными вайфу, возможно, в финальном обновлении это наконец-то изменится. В следующем дневнике разработчики планируются поделиться заметками дизайнеров и директора, а также сообщить график релиза следующих обновлений.
Завершать игру они собираются, уже 3-год пошел как он "разрабатывают"?!
В декабре должна выйти релизная версия 1.0, если не будет форс-мажоров.
если будет по больше мажоров-писькатрясов=)
Почему в декабре ориентируешься?Они все вайфу считай закончили разрабатывать, все фракций добавили. Меньше нагрузки. Поэтому поидее должны быстрее уже обновы выпускать. Фоучан ПОСЛЕ 1.0 релиза будет и она никак точно с основным сюжетом не связана. Так почему на декабрь?
Игра все ближе к финалу