Следующее обновление для Subverse выйдет 3 июля ©

Studio FOW опубликовали 25 дневник разработчиков Subverse, в котором сообщили дату выхода следующего обновления версии 0.8. Оно появится 3 июля и будет посвящено генералу Элизабет Блайт, которая наконец-то присоединится к команде в качестве новой вайфу.

В обновлении появятся три новых побочных квеста: два космических боя и один наземный. Геймплей останется без изменений, но будут некие улучшения, чтобы они стали более запоминающимися и уникальными.

Помимо работы над постельными сценами с Блайт, разработчики не забывают и про остальных девушек. Из нового дневника стало известно, что сейчас они занимаются анимацией сцен между Капитаном и Тарон, а также тройничком между Капитаном, Тарон и ДЕМИ. Эти сцены появятся в релизной версии игры 1.0.

Также в обновлении 1.0 ДЕМИ добавят некую систему апгрейдов. До сих пор она не участвовала в боях, пассивно прокачиваясь вместе с остальными вайфу, возможно, в финальном обновлении это наконец-то изменится. В следующем дневнике разработчики планируются поделиться заметками дизайнеров и директора, а также сообщить график релиза следующих обновлений.