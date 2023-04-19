Состоялся релиз русификатора для Subverse v0.7.0 ©

Команда переводчиков Subverse сообщила о релизе русификатора для версии 0.7.0, которая вышла 27 марта 2023 года. Были полностью переведены все диалоги персонажей, меню, описания планет, разговоры во время боëв, видеоролики и т.д. Также были русифицированы все текстуры. Скачать русификатор можно здесь.

Сюжет нового обновления посвящëн кальмародевушке Охотнице, которая наконец-то присоединяется к команде Капитана. Обновление включает в себя 22 новые сцены для Пандоры с головоногой вайфу, новые диалоги с командой, а также один побочный квест по добыче катализатора для создания очередного мантика - Факенштейна, который в бою выполняет роль танка.