Studio FOW опубликовали новые скриншоты и подробности следующего обновления для Subverse

Studio FOW поздравили всех с праздниками и опубликовали новый дневник разработчиков Subverse. Главная новость заключается в том, что в следующем обновлении они планируют выпустить квесты на преданность сразу для трех персонажей. Судя по всему, это будут Эла, Тарон и Сова. Однако разработчики предупредили, что если что-то пойдет не так, то квестов опять будет два.

Квест на преданность Элайши будет посвящен ее попыткам снять лучший порнофильм в мире со своими фанатами, однако ее бывший пиар-агент стремится помешать ей. Тарон в своем квесте на преданность хочет создать первый в галактике интерактивный музей игрушек для взрослых, и Капитан вызывает помочь ей добыть первый экспонат.

В остальном все по-прежнему: аниматоры работают над новыми постельными сценами, дизайнеры разрабатывают фоны и карты для боев, программисты работают над битвами с боссами, а актеры занимаются озвучкой. Также, судя по одному из скриншотов, началась работа над внедрением в игру последней вайфу, суккуба Фоу-чан. Новый дневник разработчиков Subverse должен выйти в конце января.