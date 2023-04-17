Загадочный экшен-хоррор Suffer the Night вышел на ПК ©

Сегодня независимый издатель Assemble Entertainment и одиночный разработчик Tainted Pact выпустили хоррор Suffer the Night на ПК в Steam и GOG. Игра сочетает в себе манерный слэшер 80-х со знакомым ощущением вызывающего тревогу хоррора от первого лица с дополнительным бонусом в виде классического геймплея Dungeon Crawler.

В одиночестве в уединенной хижине во время сильного шторма иллюстратор ужасов Стейси Лиден откроет для себя истинное значение страха. Сможет ли Стейси пережить бурю и пережить ночь среди ужаса и хаоса, нарастающих вокруг нее?

Получив конверт с таинственной дискетой, Стейси загружает ее на свой старый персональный компьютер Eldrixon и начинает играть. По мере того, как она продвигается через ужас текстового приключения, ее посещает таинственный и угрожающий незнакомец, призывающий ее закончить его игру. Странные и ужасающие вещи в игре начинают просачиваться в реальный мир… выживет ли Стейси или поддастся окружающему ее ужасу? Одно можно сказать наверняка: не дайте ему войти.