Фанаты обеспокоены будущим Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League получила 60 баллов на Metacritic, а количество игроков в Steam продолжает снижаться. У нас нет всех доступных показателей игры, но те, что есть, говорят о плохом старте для новой игры по DC от Rocksteady Studios. Со временем ее судьба может измениться, но до этого еще далеко, а сейчас фанаты игры беспокоятся о ее будущем.
В то время как некоторые фанаты просто пытаются избежать мрачных настроений и просто наслаждаться игрой, другие считают, что скоро наступит момент, когда игра станет решающей.
"Можем ли мы все согласиться с тем, что первый сезон - это решающий или переломный момент для этой игры", - говорится в одном из многочисленных постов на Reddit, посвященных будущему игры. "Мне очень нравится эта игра, но Rocksteady нужно чудо, если они хотят повернуть этот корабль вспять. Я надеюсь, что они прислушиваются и осознают все недостатки этой игры, если первый сезон не впечатлит, то для большинства людей, к сожалению, это будет конец".
Что говорят в комментариях? Ну, они немного разделились. Самый популярный комментарий во многом повторяет настроение, и он исходит от человека, который предположительно провел в игре более 100 часов, что очень много, учитывая, что она не очень длинная.
"Даже как человек, у которого не было никаких проблем с игрой и который на данный момент провел в ней 125 часов, если первый сезон будет состоять из тех же миссий, но в другом Elseworlds, я, скорее всего, завяжу с этим гриндом", - говорится в комментарии.
Подобные настроения можно встретить в комментариях и в других постах, но есть и те, кто считает, что паниковать пока рано. Между тем, есть и те, кто уже смирился с предполагаемой судьбой игры и примирился с ней.
"Делать нечего. Игра мертва", - гласит другой комментарий. "Люди полностью отказались от нее, и они не собираются внезапно поднимать ее из-за нового контента. Единственный возможный шанс спасти ее на данный момент — сделать игру бесплатной, но они этого не сделают".
Только время покажет, какое будущее ждет новую игру Suicide Squad, но сейчас, похоже, больше фанатов говорят о ее скорой кончине, чем о самой игре, а это не самый лучшийпоказатель для игры.
А мы обеспокоены, что у этого есть фанаты
У этой игры есть фанаты?!!! Данунафиг. Думаю, нет никаких фанатов, это какие-то наёмные и проплаченные комментаторы.
Похоже не игроки обеспокоены, а инвесторы, которые ждут своих дивидентов от ОАО Rocksteady Studios
в итоге просто сервера отключат и все.всем спасибо, все свободны
Все нормально, его не будет
Лучше так: "Будущее обеспокоено тем, что в ней есть Suicide Squad: Kill the Justice League".
Не фанаты, а шизоиды. 125 часов в этом...
120 часов Карл. Я в AS Origin в стиме провëл 90 это при том что мне зашли сеттинг и пришла в голову идея зачистить всю карту и выбить платину. Но это другой жанр и открытый мир. Что можно было делать в игре где сюжета на 15 часов который ещё и не полный это вопрос. При этом на Batman последний надо часов 50 на всë про
Просто там скоро скул эн бонс, великая игра про пиратов убьет эту не менее великую игру про комиксы, ведь все уйдут туда
У этой игры есть фаны? Я удивлен. И я без сарказма и язвительной фигни. Я и вправду удивлен, что у этой игры есть фаны и кто-то обеспокоен о будущем этой игры.
Просто она на том же уровне, что и Редфол. До релиза вообще не понятно, кому нужны были эти игры. Просто в них вообще никакого интереса.
"Как вы лодку назовёте - так она и поплывёт". Ну вот какое будущее может ожидать отряд самоубийц ?! Само убьются - и дело с концом.