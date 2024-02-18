Фанаты обеспокоены будущим Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League получила 60 баллов на Metacritic, а количество игроков в Steam продолжает снижаться. У нас нет всех доступных показателей игры, но те, что есть, говорят о плохом старте для новой игры по DC от Rocksteady Studios. Со временем ее судьба может измениться, но до этого еще далеко, а сейчас фанаты игры беспокоятся о ее будущем.

В то время как некоторые фанаты просто пытаются избежать мрачных настроений и просто наслаждаться игрой, другие считают, что скоро наступит момент, когда игра станет решающей.

"Можем ли мы все согласиться с тем, что первый сезон - это решающий или переломный момент для этой игры", - говорится в одном из многочисленных постов на Reddit, посвященных будущему игры. "Мне очень нравится эта игра, но Rocksteady нужно чудо, если они хотят повернуть этот корабль вспять. Я надеюсь, что они прислушиваются и осознают все недостатки этой игры, если первый сезон не впечатлит, то для большинства людей, к сожалению, это будет конец".

Что говорят в комментариях? Ну, они немного разделились. Самый популярный комментарий во многом повторяет настроение, и он исходит от человека, который предположительно провел в игре более 100 часов, что очень много, учитывая, что она не очень длинная.

"Даже как человек, у которого не было никаких проблем с игрой и который на данный момент провел в ней 125 часов, если первый сезон будет состоять из тех же миссий, но в другом Elseworlds, я, скорее всего, завяжу с этим гриндом", - говорится в комментарии.

Подобные настроения можно встретить в комментариях и в других постах, но есть и те, кто считает, что паниковать пока рано. Между тем, есть и те, кто уже смирился с предполагаемой судьбой игры и примирился с ней.

"Делать нечего. Игра мертва", - гласит другой комментарий. "Люди полностью отказались от нее, и они не собираются внезапно поднимать ее из-за нового контента. Единственный возможный шанс спасти ее на данный момент — сделать игру бесплатной, но они этого не сделают".

Только время покажет, какое будущее ждет новую игру Suicide Squad, но сейчас, похоже, больше фанатов говорят о ее скорой кончине, чем о самой игре, а это не самый лучшийпоказатель для игры.