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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.4 378 оценок

Фанаты обеспокоены будущим Suicide Squad: Kill the Justice League

butcher69
Новости

Suicide Squad: Kill the Justice League получила 60 баллов на Metacritic, а количество игроков в Steam продолжает снижаться. У нас нет всех доступных показателей игры, но те, что есть, говорят о плохом старте для новой игры по DC от Rocksteady Studios. Со временем ее судьба может измениться, но до этого еще далеко, а сейчас фанаты игры беспокоятся о ее будущем.

В то время как некоторые фанаты просто пытаются избежать мрачных настроений и просто наслаждаться игрой, другие считают, что скоро наступит момент, когда игра станет решающей.

"Можем ли мы все согласиться с тем, что первый сезон - это решающий или переломный момент для этой игры", - говорится в одном из многочисленных постов на Reddit, посвященных будущему игры. "Мне очень нравится эта игра, но Rocksteady нужно чудо, если они хотят повернуть этот корабль вспять. Я надеюсь, что они прислушиваются и осознают все недостатки этой игры, если первый сезон не впечатлит, то для большинства людей, к сожалению, это будет конец".

Что говорят в комментариях? Ну, они немного разделились. Самый популярный комментарий во многом повторяет настроение, и он исходит от человека, который предположительно провел в игре более 100 часов, что очень много, учитывая, что она не очень длинная.

"Даже как человек, у которого не было никаких проблем с игрой и который на данный момент провел в ней 125 часов, если первый сезон будет состоять из тех же миссий, но в другом Elseworlds, я, скорее всего, завяжу с этим гриндом", - говорится в комментарии.

Подобные настроения можно встретить в комментариях и в других постах, но есть и те, кто считает, что паниковать пока рано. Между тем, есть и те, кто уже смирился с предполагаемой судьбой игры и примирился с ней.

"Делать нечего. Игра мертва", - гласит другой комментарий. "Люди полностью отказались от нее, и они не собираются внезапно поднимать ее из-за нового контента. Единственный возможный шанс спасти ее на данный момент — сделать игру бесплатной, но они этого не сделают".

Только время покажет, какое будущее ждет новую игру Suicide Squad, но сейчас, похоже, больше фанатов говорят о ее скорой кончине, чем о самой игре, а это не самый лучшийпоказатель для игры.

-17
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ДЕНИСКА_омск

А мы обеспокоены, что у этого есть фанаты

31
YouTube_GamesTezi

У этой игры есть фанаты?!!! Данунафиг. Думаю, нет никаких фанатов, это какие-то наёмные и проплаченные комментаторы.

13
Capsule

Похоже не игроки обеспокоены, а инвесторы, которые ждут своих дивидентов от ОАО Rocksteady Studios

12
Stalker608

в итоге просто сервера отключат и все.всем спасибо, все свободны

7
Гена Транквилизатор
обеспокоены будущим

Все нормально, его не будет

6
AttractiveValko

Лучше так: "Будущее обеспокоено тем, что в ней есть Suicide Squad: Kill the Justice League".

2
bysaturn

Не фанаты, а шизоиды. 125 часов в этом...

0
Punisher1

120 часов Карл. Я в AS Origin в стиме провëл 90 это при том что мне зашли сеттинг и пришла в голову идея зачистить всю карту и выбить платину. Но это другой жанр и открытый мир. Что можно было делать в игре где сюжета на 15 часов который ещё и не полный это вопрос. При этом на Batman последний надо часов 50 на всë про

0
rei_nyasha

Просто там скоро скул эн бонс, великая игра про пиратов убьет эту не менее великую игру про комиксы, ведь все уйдут туда

0
DezmondAin Grimm

У этой игры есть фаны? Я удивлен. И я без сарказма и язвительной фигни. Я и вправду удивлен, что у этой игры есть фаны и кто-то обеспокоен о будущем этой игры.

Просто она на том же уровне, что и Редфол. До релиза вообще не понятно, кому нужны были эти игры. Просто в них вообще никакого интереса.

0
Никому ничего

"Как вы лодку назовёте - так она и поплывёт". Ну вот какое будущее может ожидать отряд самоубийц ?! Само убьются - и дело с концом.

-1