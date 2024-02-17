Количество игроков Suicide Squad в Steam сократилось на 85% менее чем за 3 недели

Несмотря на то, что после трилогии Batman Arkham от Rocksteady Studios ожидали многого, Suicide Squad: Kill the Justice League практически не соответствует стандартам своих предшественников из той же вселенной.
Вскоре после выхода игра стала самым низкорейтинговым релизом Rocksteady Studios на сегодняшний день и достигла пика в 7 тысяч игроков в раннем доступе. К полному релизу количество игроков увеличилось, но не на много и игра уже теряет игроков.
Спустя всего две недели после релиза Suicide Squad: Kill the Justice League потеряла 85 % игроков.
Как видно из вышеприведенной информации, в настоящее время в игре активно чуть более тысячи игроков, а за последние 24 часа ее пик составил около 2 тысяч одновременных игроков.
Если посмотреть на пиковые показатели за все время, то Suicide Squad: Kill the Justice League при запуске достигла примерно 13,5 тысяч игроков. Однако с тех пор игра потеряла большую часть игроков.
Недавние релизы, такие как Helldivers 2, продолжают бить рекорды, а вот проект Rocksteady Studios с живым сервисом изо всех сил пытается удержать тех немногих игроков, которые у него остались.
Если так пойдет и дальше, у разработчиков может не остаться причин продолжать поддерживать игру. Хотя обширная дорожная карта после запуска уже запланирована, в худшем случае поддержка может быть прекращена.
Хотя эти данные учитывают только игроков Steam, вполне вероятна аналогичная тенденция на консолях.
Ждём раскрытия)
Ну и где тот защитник этой игры, который писал, что все обиженки дизлайкают игру, а остальные играют и получают удовольствие?)) Поди все лицо в удовольствии от этой игры.
Очевидно же,сидит пыхтит и гриндит шмотки там😁😁
Он всегда так пишет, под любой игрой
А что он не так сказал? Люди поиграли, прошли игру. Что там дальше делать?
Эээ,так игра же сервис?
Э-э-э-э, ждите обновления следующего сезона.
я конечно не злорадствую,но может после провала этих игр сервисов про супергероев, разработчики вернуться к одиночным сюжетным играм по типу batman Arkham knight
ТЕ разработчики(с основателями) давно ушли из конторы и основали свою студию, от РОКСТЕДИ осталось одно название... т.ч. не стоит что-то от этих дундуков ждать.
Та неееет. Ну что ты такое говоришь? Одиночные сюжетные игры? Их же нельзя доить.
Ну подумаешь провал, в следующий раз получится. В следующий раз не получилось - ничего, главное не сдаваться, не идти на поводу у игроков, которых за*бали игры сервисы. Вы дураакиии, сервисы это же круто. Вот ты играешь 10 часов, гриндишь, а после тебе выпадает шмот, хуже чем у тебя и сразу чувствуется вкус победы, ну или го*на. А цифры, разноцветное месиво на экране из-за которого теряется персонаж которым играешь? У тебя напрочь отсутствует чувство вкуса, если тебя вытошнило на клавиатуру...Эххх ничего ты не понимаешь.
Странно то что в это ещё кто-то заходит.
А что случилось,игра же вообще огонь?
Нормальные вернули бы средства за этот трешь, скоро вообще игра будет забыты как страшный сон.
Все как с Marvel's Avengers, похоже.
ничего удивительного
все пощупали игру и поняли что лучше не стоит продолжать
Всё потому-что нет русского языка!
Интересно, будут пытаться насиловать труп до конца как с марвелсМстюнами было или просто прихлопнут и всё?
Иногда когда говорят разработчики про путешествие в 10 лет, не упоминают что это может быть 10 лет упоминания позора..