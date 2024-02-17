Количество игроков Suicide Squad в Steam сократилось на 85% менее чем за 3 недели

Несмотря на то, что после трилогии Batman Arkham от Rocksteady Studios ожидали многого, Suicide Squad: Kill the Justice League практически не соответствует стандартам своих предшественников из той же вселенной.

Вскоре после выхода игра стала самым низкорейтинговым релизом Rocksteady Studios на сегодняшний день и достигла пика в 7 тысяч игроков в раннем доступе. К полному релизу количество игроков увеличилось, но не на много и игра уже теряет игроков.

Спустя всего две недели после релиза Suicide Squad: Kill the Justice League потеряла 85 % игроков.

Как видно из вышеприведенной информации, в настоящее время в игре активно чуть более тысячи игроков, а за последние 24 часа ее пик составил около 2 тысяч одновременных игроков.

Если посмотреть на пиковые показатели за все время, то Suicide Squad: Kill the Justice League при запуске достигла примерно 13,5 тысяч игроков. Однако с тех пор игра потеряла большую часть игроков.

Недавние релизы, такие как Helldivers 2, продолжают бить рекорды, а вот проект Rocksteady Studios с живым сервисом изо всех сил пытается удержать тех немногих игроков, которые у него остались.

Если так пойдет и дальше, у разработчиков может не остаться причин продолжать поддерживать игру. Хотя обширная дорожная карта после запуска уже запланирована, в худшем случае поддержка может быть прекращена.

Хотя эти данные учитывают только игроков Steam, вполне вероятна аналогичная тенденция на консолях.