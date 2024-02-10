Пасхалка из Suicide Squad намекает на возвращение Бэтмена

Игра Suicide Squad: Kill the Justice League может оказаться не последней игрой о Бэтмене из Arkhamverse. Недавно обнаруженная пасхалка намекает на то, что Темный рыцарь может вернуться в будущем
YouTube-канал Batman Arkham Videos опубликовал интригующую находку из игры в четверг: Rocksteady спрятала в Метрополисе 12 страниц календаря, содержащих секретное послание. Как расшифровал Batman Arkham Videos, 12 дат, обведенных на этих страницах календаря, содержат фразу "Он вернется".
Эта фраза могла бы показаться туманным намеком, если бы последний "круг" на календаре в декабре не имел форму символа Бэтмена.
Не стоит забывать, что новый командный шутер Rocksteady - это еще и история о мультивселенной, или, как ее называют в DC, Elseworlds.
Rocksteady уже показала новую версию Джокера в Suicide Squad: Kill the Justice League из альтернативного измерения. Сделает ли он что-то подобное с Бэтменом? Время покажет.
Они его недостаточно унизили ? Ещё раз видимо решили попробовать.
Разрабы в угаре обещали кучу игровых измерений, явно для опускания Бэтмэна, но скоро судя по всему опустят саму студию..
Ок, а возвращение нормальной игры по бэтмену планируется. Желательно,уже не от Rockstedy
Кроме старых Rockstedy, никто так не сделает
Разработчики, создавшие того самого Бэтмена ушли из рокстеди и открыли свою собственную студию. Если кому и делать новую игру про Бэтмена, то непременно им. Только вот есть одна загвоздка, придётся снова иметь дела с ворнерами, так как права на франшизу принадлежат этим обсосам.
Тупой фанфик.
Какая неожиданность
судя по репликам бэтмена и странного поведения мы убивали клона
в мгс5 мы тоже играли за "настоящего' биг босса, по крайней мере так думают те, кто не дошел до истинной концовки