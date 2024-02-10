Пасхалка из Suicide Squad намекает на возвращение Бэтмена

Игра Suicide Squad: Kill the Justice League может оказаться не последней игрой о Бэтмене из Arkhamverse. Недавно обнаруженная пасхалка намекает на то, что Темный рыцарь может вернуться в будущем

YouTube-канал Batman Arkham Videos опубликовал интригующую находку из игры в четверг: Rocksteady спрятала в Метрополисе 12 страниц календаря, содержащих секретное послание. Как расшифровал Batman Arkham Videos, 12 дат, обведенных на этих страницах календаря, содержат фразу "Он вернется".

Эта фраза могла бы показаться туманным намеком, если бы последний "круг" на календаре в декабре не имел форму символа Бэтмена.

Не стоит забывать, что новый командный шутер Rocksteady - это еще и история о мультивселенной, или, как ее называют в DC, Elseworlds.

Rocksteady уже показала новую версию Джокера в Suicide Squad: Kill the Justice League из альтернативного измерения. Сделает ли он что-то подобное с Бэтменом? Время покажет.