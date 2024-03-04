PlayStation возвращает деньги за Suicide Squad на фоне разочарования фанатов

Suicide Squad: Kill the Justice League вошла в число игр с худшим рейтингом этого года и стала худшим релизом от Rocksteady Studios, а игроки уже покидают лутер-шутер спустя всего месяц после его выхода.

На фоне этого хаоса PlayStation, похоже, также начинает возвращать деньги пользователям, купившим Suicide Squad.

Один из пользователей Reddit недавно поделился своим опытом с игрой и процедурой возврата денег. По словам пользователя, он не ожидал, что ему вернут деньги, но Sony прислала письмо, подтверждающее возврат денег.

Другие пользователи в комментариях также получили компенсацию. Хотя Sony редко возвращает деньги, игровой гигант мог сделать исключение из-за потенциально большого количества подобных запросов.

Как правило, PlayStation принимает возвраты только в течение 14 дней. В отличие от Steam, компания рассматривает возможность возврата средств только для тех игр, которые не были загружены. Однако в данном случае пользователь уже много часов провел в мире игры..

Ранее Sony уже возвращала деньги за такие игры, как Cyberpunk 2077.

Когда Sony начинает возвращать людям деньги, вы понимаете, что вы, как разработчик, облажались.

Недавно Warner Bros также подтвердила, что игра не оправдала ожиданий по продажам, поскольку издатель возлагал на эту игру-сервис большие надежды. Если и без того небольшая база игроков продолжит добиваться возврата средств, Warner Bros может столкнуться с еще большим разочарованием от этого релиза.

Возможно, Suicide Squad: Kill the Justice League могла бы иметь другую историю, если бы создавалась как однопользовательская игра, но фанатам остается надеяться, что это последняя попытка Warner Bros. на этом поле игровых развлечений.