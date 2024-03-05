Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League в Epic Games Store снова отложили

Появление в Epic Games Store игры Suicide Squad: Kill the Justice League снова откладывается. Запуск должен был состояться сегодня, 5 марта, но практически в последний момент Warner Bros. Games и Rocksteay объявили о переносе на 26 марта 2024 года.

Подтверждение пришло через сообщение на официальном X-аккаунте игры. Причины переноса релиза не объяснялись, как и в случае с первым переносом.

Сообщение об этом поступило практически одновременно с объявлением даты выхода 1-го сезона, который будет доступен с 28 марта 2024 года. Пока неясно, будет ли версия для PC в Epic Games Store сразу же сравнима со Steam-версией, или же новым игрокам будет предоставлен период перед запуском контента первого сезона, с которого, собственно, и начнется пострелизная поддержка игры.

Самым интересным нововведением первого сезона, несомненно, является появление пятого играбельного персонажа, а именно Джокера. Вернее, альтернативной версии заклятого врага Темного Рыцаря из другой вселенной, а значит, отличной от той, что была в серии Arkham от Rocksteady.