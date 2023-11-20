Rocksteady устроит альфа-тестирование Suicide Squad: Kill the Justice League с 30 ноября по 4 декабря

Те, кому понравилось то, что они увидели в последнем обзоре игрового процесса Suicide Squad: Kill the Justice League, могут получить шанс опробовать игру до её выхода — при условии, что вас выберут, поскольку регистрация на закрытое альфа-тестирование уже началась.

Обратите внимание: игра все еще находится в разработке, и этот тест будет представлять собой лишь меньший, конкретный раздел кампании и не будет репрезентативным для полного опыта.

Тест будет проходить с четверга, 30 ноября, 17:00 МСК до понедельника, 4 декабря, 11:00 МСК. Закрытый альфа-технический тест будет доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (в Steam). Игрокам на ПК рекомендуется использовать для этого теста игровой контроллер или геймпад.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).