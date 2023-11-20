Rocksteady устроит альфа-тестирование Suicide Squad: Kill the Justice League с 30 ноября по 4 декабря

Те, кому понравилось то, что они увидели в последнем обзоре игрового процесса Suicide Squad: Kill the Justice League, могут получить шанс опробовать игру до её выхода — при условии, что вас выберут, поскольку регистрация на закрытое альфа-тестирование уже началась.
Обратите внимание: игра все еще находится в разработке, и этот тест будет представлять собой лишь меньший, конкретный раздел кампании и не будет репрезентативным для полного опыта.
Тест будет проходить с четверга, 30 ноября, 17:00 МСК до понедельника, 4 декабря, 11:00 МСК. Закрытый альфа-технический тест будет доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (в Steam). Игрокам на ПК рекомендуется использовать для этого теста игровой контроллер или геймпад.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).
фильм смотрел, не очень, не досмотрел, так что пас
Фильм Бэтмен и Робин смотрел ,треш какой то.Так что игры про Бэтмена в топку)
Фильм смотрел - нормальный. А вот игра выглядит как натуральный трэш какой-то. В любом случае, даже не интересна она. Не графоман, однако лица Главных Героев в игре - дикий ужас.