Konami анонсировала аниме по мотивам Suikoden 2

Компания Konami официально анонсировала Suikoden: The Anime — аниме-сериал, основанный на культовой Suikoden II. Производством занимается Konami Animation, для которой это станет первым аниме-проектом.

В команду разработчиков входят режиссёр Юдзо и продюсер Рё Хино, глава NBCUniversal Entertainment Japan Anime & Music Production Division.

«Для меня честь быть частью этого грандиозного проекта», — сказал Хино. Он отметил, что Suikoden: The Anime сможет привлечь не только давних фанатов, но и новую аудиторию, благодаря сильной драматической истории и ярким персонажам.

Режиссёр Юдзо добавил, что команда работает над тем, чтобы сохранить дух оригинала и расширить его привлекательность. В ближайшем будущем появится больше информации о сериале.