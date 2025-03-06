Konami анонсировала Suikoden Star Leap - новую мобильную игру серии

Издатель Konami и студия MYTHRIL представили Suikoden STAR LEAP — новую часть культовой RPG-серии, которая впервые адаптирована для iOS и Android. Игра будет free-to-play с микротранзакциями, но дата выхода пока не объявлена.

В Suikoden Star Leap игроков ждёт новая история 108 звезд судьбы. Геймплей основан на классическом пиксельном стиле с современной анимацией и динамическими звуковыми эффектами.

Сюжет разворачивается к востоку от империи Алой Луны, где главный герой, сын старосты деревни Хоу, возвращается с охоты в разгар праздника. Однако радость омрачается внезапным нападением, изменяющим судьбу деревни. Вместе с Хисуи, Ширин и Шапуром герой отправляется в путешествие, чтобы восстановить мир.