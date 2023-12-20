Microsoft владеет правами на производство двух сиквелов Sunset Overdrive

Из утечки документов Insomniac продолжают появляться открытия: от текущих продаж Marvel's Spider-Man 2 до ее бюджета в 315 миллионов долларов. Однако, пожалуй, самым шокирующим открытием стало то, что Sunset Overdrive, любимый эксклюзив студии для консоли Xbox One, принес ей всего 567 долларов прибыли.

После того как Sony приобрела Insomniac Games в 2019 году, она стала владельцем IP и зарегистрировала на него торговую марку в 2021 году. Однако до сих пор не было ни ремастера, ни версии для PS4/PS5, ни даже разговоров о сиквеле. Можно было бы списать это на успех Marvel's Spider-Man или сделку по работе над играми о Людях Икс.

Однако, как выяснил eXtas1stv в Twitter из внутренних документов студии, Microsoft владеет правами на публикацию двух сиквелов Sunset Overdrive. Они включают в себя "любые сопутствующие DLC, порты и производные игры (например, мобильные дополнения и игры для портативных устройств)".

Таким образом, хотя Sony может разрешить разработку сиквела, теоретически его издателем будет Microsoft, что становится еще более запутанным, если учесть эксклюзивность. Microsoft официально не подтвердила эти издательские права, и пока неясно, как долго они будут действовать. В любом случае, не стоит ожидать анонса сиквела в ближайшее время.