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Sunset Overdrive 27.10.2014
Экшен, Юмор
7.2 388 оценок

Компания Insomniac Games заработала всего 567 долларов на игре Sunset Overdrive

butcher69
Новости

Insomniac Games пользуется коммерческим успехом на невиданном ранее уровне благодаря своим играм Marvel's Spider-Man, но не все ее игры за последнее десятилетие или около того имели ошеломительные продажи. Если говорить конкретно о Sunset Overdrive, то деньги, которые студия заработала на ней, мягко говоря, ничтожны.

После недавней масштабной утечки информации о вымогательстве в сети появился внутренний документ Insomniac Games, в котором приводились цифры продаж ряда прошлых игр Insomniac. Согласно этому документу, которым поделился пользователь ResetEra, Sunset Overdrive была продана в количестве чуть менее 1,9 миллиона копий с момента выхода на Xbox One в 2014 году и до выхода на ПК в 2018 году.

Бюджет игры составил 42,6 миллиона долларов, а чистые продажи - 49,7 миллиона долларов, причем каждая проданная копий в среднем принесла 26 долларов. Это и так довольно небольшая маржа, но документ также показывает, что доля Insomniac в прибыли от игры составляет всего 567 долларов. Нет, не 567 000 долларов. Всего пятьсот шестьдесят семь долларов.

Когда Insomniac Games была приобретена Sony в 2019 году, Sony заявила, что ей принадлежат права на все предыдущие игры, разработанные студией, предположительно включая Sunset Overdrive. Хотя сама компания не была уверена в возможном возрождении франшизы, Insomniac сама выразила заинтересованность.

Между тем, недавняя утечка информации о вымогательстве Insomniac показала, что еще одна игра студии (и гораздо более свежая) также не преуспела в коммерческом плане - Ratchet and Clank: Rift Apart разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий и принесла убытки в размере 8 миллионов долларов. В то же время Marvel's Spider-Man: Miles Morales разошлась тиражом более 10,2 миллиона экземпляров.

0
6
Sunset Overdrive
27.10.2014
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kenn1y

Игра недооценена, очень прикольно сделана.

8
Omnia Smirnow

Мне напомнила Sain`s Row 4.

0
Madfury

Она недокручена и недодумана. В ней есть намёки на хорошую игру и много...но...всё вторично и скучненько...

-2
Kenn1y Madfury

На один раз очень даже, и вот скучно не было ни разу.

1
Extor Menoger

А чё вы хотели на xbox все игры провальные

-5
Fyjybv 24 24

Консольщик moment: "Да, мы жрём гaвно. Но у соседа гaвна больше!"
Зачем кидаться гaвном, если можно играть в качественные игры с обоих сoсолей на ПК?

0