Компания Insomniac Games заработала всего 567 долларов на игре Sunset Overdrive

Insomniac Games пользуется коммерческим успехом на невиданном ранее уровне благодаря своим играм Marvel's Spider-Man, но не все ее игры за последнее десятилетие или около того имели ошеломительные продажи. Если говорить конкретно о Sunset Overdrive, то деньги, которые студия заработала на ней, мягко говоря, ничтожны.

После недавней масштабной утечки информации о вымогательстве в сети появился внутренний документ Insomniac Games, в котором приводились цифры продаж ряда прошлых игр Insomniac. Согласно этому документу, которым поделился пользователь ResetEra, Sunset Overdrive была продана в количестве чуть менее 1,9 миллиона копий с момента выхода на Xbox One в 2014 году и до выхода на ПК в 2018 году.

Бюджет игры составил 42,6 миллиона долларов, а чистые продажи - 49,7 миллиона долларов, причем каждая проданная копий в среднем принесла 26 долларов. Это и так довольно небольшая маржа, но документ также показывает, что доля Insomniac в прибыли от игры составляет всего 567 долларов. Нет, не 567 000 долларов. Всего пятьсот шестьдесят семь долларов.

Когда Insomniac Games была приобретена Sony в 2019 году, Sony заявила, что ей принадлежат права на все предыдущие игры, разработанные студией, предположительно включая Sunset Overdrive. Хотя сама компания не была уверена в возможном возрождении франшизы, Insomniac сама выразила заинтересованность.

Между тем, недавняя утечка информации о вымогательстве Insomniac показала, что еще одна игра студии (и гораздо более свежая) также не преуспела в коммерческом плане - Ratchet and Clank: Rift Apart разошлась тиражом в 2,2 миллиона копий и принесла убытки в размере 8 миллионов долларов. В то же время Marvel's Spider-Man: Miles Morales разошлась тиражом более 10,2 миллиона экземпляров.