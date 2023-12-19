на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 566 оценок

Общий бюджет Marvel's Spider-Man 2 составил 315 миллионов долларов

butcher69
Новости

После недавней атаки вымогателей компания Insomniac Games подверглась масштабной утечке информации. Помимо планов по нескольким крупным грядущим играм, запланированным на ближайшие несколько лет, утечка также содержит подробности о бюджетах разработки и цифрах продаж ряда игр, как вышедших, так и готовящихся к выходу.

Из утечки, которой поделились на Reddit, стало известно, что общий бюджет Marvel's Spider-Man 2 составил 315 миллионов долларов (что является обычным делом для современных AAA-продуктов), а продажи планируются на уровне 10,5 миллиона единиц, что означает 35-процентный возврат инвестиций и общую прибыль в размере 75 миллионов долларов. Учитывая, что по состоянию на прошлый месяц игра уже продалась тиражом более 5 миллионов экземпляров, эти прогнозы могут показаться консервативными.

Утечка также показывает, что Insomniac прогнозирует, что Marvel's Spider-Man 3, релиз которой, судя по всему, намечен на 2028 год, продастся в количестве 14,5 миллиона экземпляров, что составит 75% возврата инвестиций и прибыль в размере 170 миллионов долларов при общем бюджете в 385 миллионов долларов. Тем временем Insomniac также ожидает, что бюджет Marvel's Wolverine составит 305 миллионов долларов, а продажи - 10 миллионов единиц, что означает прибыль в 85 миллионов долларов и 40-процентный возврат инвестиций.

Между тем, утечка информации о вымогательстве Insomniac также привела к появлению нескольких запланированных неанонсированных игр, включая серию игр по вселенной Людей Икс, которая начнется с игры про Росомаху, новую часть Ratchet and Clank и новый IP.

4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
GALAHAD4651

Кошмар какой-то, в игре не видно этих 315 миллионов!

Из 315 м, уверен 250 м ушло тупо на рекламу!

8
Insid3ad

Все бабки ушли на радужные флаги и инклюзивный совет директоров.

2
Lunersun

Только сюда почти полмиллиона ушло, при условии, что рекламу на один день брали. Может и больше потратили. И это только одно место, а они ещё «подвешенный на паутины» грузовик устанавливали на какой-то улице. Наверняка, если по новостям пробежаться, то можно ещё много подобного найти.

0
caliskan

Мда, рдр2 250 лямов, а этот обрезок на 15 часов 315. С таким транжирством у сони точно проблемы будут

4
ZackSnyder

за такие деньги можно кино снимать. игра от первой части мало отличается. откуда такой бюджет то....

3
qDan

$ону выпустили мод на базе готовых движка и карты ЧП1, но он обошёлся дороже, чем покупка непосредственной игростудии. Видимо, топ-манагеры в течении всего создания игры, не переставали употреблять кокс и проводить время с блудницами - иного объяснения таким цифрам нет.

2
Victor Dukoff

Что? Это раздутое DLC для первой частив лучшем случае выглядит на стольник. Ибо почти вся карта и ассеты с моделями за немногим исключением стопудово были взяты из предыдущих игр.

Походу добрая четверть лярда просто осела в карманах нужных людей.

1
bysaturn

Мда. Где там эти 315 лямов?

0
spaMER_ID

В рекламе.

0