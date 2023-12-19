После недавней атаки вымогателей компания Insomniac Games подверглась масштабной утечке информации. Помимо планов по нескольким крупным грядущим играм, запланированным на ближайшие несколько лет, утечка также содержит подробности о бюджетах разработки и цифрах продаж ряда игр, как вышедших, так и готовящихся к выходу.
Из утечки, которой поделились на Reddit, стало известно, что общий бюджет Marvel's Spider-Man 2 составил 315 миллионов долларов (что является обычным делом для современных AAA-продуктов), а продажи планируются на уровне 10,5 миллиона единиц, что означает 35-процентный возврат инвестиций и общую прибыль в размере 75 миллионов долларов. Учитывая, что по состоянию на прошлый месяц игра уже продалась тиражом более 5 миллионов экземпляров, эти прогнозы могут показаться консервативными.
Утечка также показывает, что Insomniac прогнозирует, что Marvel's Spider-Man 3, релиз которой, судя по всему, намечен на 2028 год, продастся в количестве 14,5 миллиона экземпляров, что составит 75% возврата инвестиций и прибыль в размере 170 миллионов долларов при общем бюджете в 385 миллионов долларов. Тем временем Insomniac также ожидает, что бюджет Marvel's Wolverine составит 305 миллионов долларов, а продажи - 10 миллионов единиц, что означает прибыль в 85 миллионов долларов и 40-процентный возврат инвестиций.
Между тем, утечка информации о вымогательстве Insomniac также привела к появлению нескольких запланированных неанонсированных игр, включая серию игр по вселенной Людей Икс, которая начнется с игры про Росомаху, новую часть Ratchet and Clank и новый IP.
Кошмар какой-то, в игре не видно этих 315 миллионов!
Из 315 м, уверен 250 м ушло тупо на рекламу!
Все бабки ушли на радужные флаги и инклюзивный совет директоров.
Только сюда почти полмиллиона ушло, при условии, что рекламу на один день брали. Может и больше потратили. И это только одно место, а они ещё «подвешенный на паутины» грузовик устанавливали на какой-то улице. Наверняка, если по новостям пробежаться, то можно ещё много подобного найти.
Мда, рдр2 250 лямов, а этот обрезок на 15 часов 315. С таким транжирством у сони точно проблемы будут
за такие деньги можно кино снимать. игра от первой части мало отличается. откуда такой бюджет то....
$ону выпустили мод на базе готовых движка и карты ЧП1, но он обошёлся дороже, чем покупка непосредственной игростудии. Видимо, топ-манагеры в течении всего создания игры, не переставали употреблять кокс и проводить время с блудницами - иного объяснения таким цифрам нет.
Что? Это раздутое DLC для первой частив лучшем случае выглядит на стольник. Ибо почти вся карта и ассеты с моделями за немногим исключением стопудово были взяты из предыдущих игр.
Походу добрая четверть лярда просто осела в карманах нужных людей.
Мда. Где там эти 315 лямов?
В рекламе.