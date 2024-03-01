Для Super Mario 64 вышел мод, который случайно генерирует бесконечное количество уровней на ПК

Представляем вашему вниманию потрясающую модификацию классической игры Super Mario 64 для Nintendo 64. Этот проект, созданный TwilightPB, добавляет в игру бесконечное количество случайно генерируемых уровней.

Этот генератор случайных уровней для Super Mario 64 использует в качестве основы libsm64 и Godot Engine. И единственный способ опробовать — на ПК. Используя этот мод, вы сможете получить практически бесконечное количество новых уровней. Это будет находка для всех тех, кто несколько раз проходил этот классический платформер и хочет опробовать новые уровни.

Скачать мод можно по этой ссылке. Чтобы это работало, вам понадобится немодифицированное ПЗУ Super Mario 64 NTSC в каталоге игры, иначе игра не будет работать. ПЗУ также должно называться «SM64.z64».