Nintendo опубликовала около 20 минут нового игрового процесса Super Mario Bros. Wonder

Эти кадры были показаны в пятницу в прямом эфире во время мероприятия Nintendo Live в Сиэтле, которое проходит параллельно с выставкой PAX West, и позволяют взглянуть на некоторые ранние стадии игры и бонусы.
Super Mario Bros Wonder была показана в рамках последней презентации Nintendo Direct. Прямая трансляция пролила свет на состав, бонусы и сетевую систему игры в преддверии ее выхода на Nintendo Switch 20 октября. Nintendo опубликовала около 20 минут нового геймплея Super Mario Bros. Wonder.
Wonder - это первая оригинальная двухмерная игра с боковой прокруткой Mario за более чем десять лет. Ее новая фишка - цветок чудес, который по-разному преображает каждый этап.
"Когда вы прикасаетесь к цветку в игре, открываются чудеса мира - трубы могут ожить, могут появиться полчища врагов, персонажи могут изменить свой облик, например, - что непредсказуемым образом преображает игровой процесс. Волнение и различные сюрпризы ждут на каждом пути", - говорится в описании игры от Nintendo.
Последней полностью оригинальной 2D-игрой про Марио была игра 2012 года New Super Mario Bros. U. Она была перенесена на Switch в 2019 году под названием New Super Mario Bros. U Deluxe.
Ох нинтенда-нинтенда... У нас такие игры называются инди закос под старину, а в мире нинтенды, это выдается как полноценная игра за 60 баксов... Как они так свою публику зазомбировали?
Инди игры в 90 % случаев пиксельный ужас. А последний нормальный 2д платформер был рэймен и Ori... поэтому нинтендо все делает правильно. 3д прыгалки уже надоели всем... да и в кооперативе в них играть неудобно на одной приставке.