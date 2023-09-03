Nintendo опубликовала около 20 минут нового игрового процесса Super Mario Bros. Wonder ©

Эти кадры были показаны в пятницу в прямом эфире во время мероприятия Nintendo Live в Сиэтле, которое проходит параллельно с выставкой PAX West, и позволяют взглянуть на некоторые ранние стадии игры и бонусы.

Super Mario Bros Wonder была показана в рамках последней презентации Nintendo Direct. Прямая трансляция пролила свет на состав, бонусы и сетевую систему игры в преддверии ее выхода на Nintendo Switch 20 октября. Nintendo опубликовала около 20 минут нового геймплея Super Mario Bros. Wonder.

Wonder - это первая оригинальная двухмерная игра с боковой прокруткой Mario за более чем десять лет. Ее новая фишка - цветок чудес, который по-разному преображает каждый этап.

"Когда вы прикасаетесь к цветку в игре, открываются чудеса мира - трубы могут ожить, могут появиться полчища врагов, персонажи могут изменить свой облик, например, - что непредсказуемым образом преображает игровой процесс. Волнение и различные сюрпризы ждут на каждом пути", - говорится в описании игры от Nintendo.

Последней полностью оригинальной 2D-игрой про Марио была игра 2012 года New Super Mario Bros. U. Она была перенесена на Switch в 2019 году под названием New Super Mario Bros. U Deluxe.