Вышел текстовый русификатор для Super Mario Galaxy

Пользователь Larich продолжает радовать русскоязычных фанатов игр Nintendo: недавно он выпустил текстовый русификатор для Donkey Kong Country: Tropical Freeze, а теперь русский текстовый перевод вышел для ещё одной знаковой игры Nintendo.

Super Mario Galaxy в составе сборника Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 получила нейросетевой русский текстовый русификатор с ручными правками. Вторая часть пока что остаётся без перевода, но вероятно это лишь дело времени.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 вышла на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, а так же сборник доступен на PC через различные эмуляторы консолей.