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Super Mario Odyssey 27.10.2017
Экшен, Адвенчура, Открытый мир
7.6 66 оценок

Игры лечат! Ученые обнаружили снижение симптомов депрессии на 50% при игре в Super Mario Odyssey

Simple Jack
Новости

Ученые провели исследование при лечении людей, страдающих депрессивными расстройствами. Участники эксперимента на протяжении шести недель были погружены в видеоигры, среди которых была Super Mario Odyssey.

Результаты исследования показали, что игра в Super Mario снижает симптомы депрессии почти на 50% по сравнению с теми, кто проходил стандартное лечение или использовал нейропсихологическую тренировочную программу CogPack.

Напомним, что Super Mario Odyssey была выпущена в 2017 году на Nintendo Switch.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lvinomord

Не знаю насчёт депрессии в Марио, но вот после катки в тот же Battlefield, а иногда и во время её,хочется дотянуться через экран до соперников и начать их душить. Но только медленно....с чувством с толком с расстановкой)

1
Madiark

Так в статье и не говорится об онлайн калле, речь идет про качественные одиночные игры

-2
Lvinomord Madiark

Я просто для примера).А так депрессия была и в Халфе 2 и в Ведьмак3 и в Dark Souls.Много можно вспомнить)

0
Seifer1986 Lvinomord

трейнеры лечат депрессию в играх :3

...но возможны побочные эффекты типа чувства неудовлетворения.

1
Lvinomord Seifer1986

Думал про это,но может возникнуть депрессия,что я краб с клешнями и не могу сам игру пройти....а так я тот же краб,но игру смог пройти) Сила духа, мотивация и т.д

0
Bambillo132

все игры замещают чувство неудолетворенности, я бы уточнил, что игры скорее высасывют остатки ресурсов борьбы со стресом у организма, после прохождения любой понравившейся игры всегда чувство опустошения, тут нужен осознанный подход работы над собой иначе гг, если не гусей начнешь хлудиком гонять, то какую ни-будь онкологию подхватишь.

0
Arlekino0

Агуша гейминг на страже ментального здоровья )

0