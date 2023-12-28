Игры лечат! Ученые обнаружили снижение симптомов депрессии на 50% при игре в Super Mario Odyssey

Ученые провели исследование при лечении людей, страдающих депрессивными расстройствами. Участники эксперимента на протяжении шести недель были погружены в видеоигры, среди которых была Super Mario Odyssey.
Результаты исследования показали, что игра в Super Mario снижает симптомы депрессии почти на 50% по сравнению с теми, кто проходил стандартное лечение или использовал нейропсихологическую тренировочную программу CogPack.
Напомним, что Super Mario Odyssey была выпущена в 2017 году на Nintendo Switch.
Не знаю насчёт депрессии в Марио, но вот после катки в тот же Battlefield, а иногда и во время её,хочется дотянуться через экран до соперников и начать их душить. Но только медленно....с чувством с толком с расстановкой)
Так в статье и не говорится об онлайн калле, речь идет про качественные одиночные игры
Я просто для примера).А так депрессия была и в Халфе 2 и в Ведьмак3 и в Dark Souls.Много можно вспомнить)
трейнеры лечат депрессию в играх :3
...но возможны побочные эффекты типа чувства неудовлетворения.
Думал про это,но может возникнуть депрессия,что я краб с клешнями и не могу сам игру пройти....а так я тот же краб,но игру смог пройти) Сила духа, мотивация и т.д
все игры замещают чувство неудолетворенности, я бы уточнил, что игры скорее высасывют остатки ресурсов борьбы со стресом у организма, после прохождения любой понравившейся игры всегда чувство опустошения, тут нужен осознанный подход работы над собой иначе гг, если не гусей начнешь хлудиком гонять, то какую ни-будь онкологию подхватишь.
Агуша гейминг на страже ментального здоровья )