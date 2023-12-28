Игры лечат! Ученые обнаружили снижение симптомов депрессии на 50% при игре в Super Mario Odyssey

Присоединяйтесь к Марио и его новым 3D-приключениям в открытом мире, так как это было в Super Mario 64 и Super Mario Sunshine. Пройдите по всем королевствам, от оживленных городов и до заброшенных руин, где вам необходимо разгадать все секреты и собрать луны.

Как обычно, принцессу Пич похитили и на этот раз дело уже дошло до свадьбы с Боузером. В этом опасном и длинном путешествии вам поможет Кеппи из шляпной странны, который принял форму знаменитой кепки итальянского водопроводчика. С его помощью вы сможете использовать кепку как оружие, трамплин или ловить ваших врагов таких, как тираннозавр. Отправляйтесь на свадебную церемонию и спасите принцессу!