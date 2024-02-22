В Epic Games Store началась бесплатная раздача Super Meat Boy Forever

Новая бесплатная игра Epic Games Store теперь доступна всем геймерам на ПК. Сначала это должна была быть трилогия Fallout, но в итоге её заменили на Super Meat Boy Forever. У вас есть время до 29 февраля, чтобы добавить игру в свою библиотеку EGS.
Super Meat Boy Forever — это приключенческий автораннер, в котором главный герой всегда бежит. Игроки смогут выполнять различные действия, такие как прыжки, скольжения и удары руками, постоянно бросая вызов множеству уровней игры и сражаясь с боссами. На самом деле, вполне возможно пройти игру несколько раз, не увидев одного и того же уровня, поскольку команда, создавшая игру, разработала для игры более 5000 из них.