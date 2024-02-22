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Super Meat Boy Forever 23.12.2020
Аркада, Инди, Платформер
6.7 81 оценка

В Epic Games Store началась бесплатная раздача Super Meat Boy Forever

monk70
Новости

Новая бесплатная игра Epic Games Store теперь доступна всем геймерам на ПК. Сначала это должна была быть трилогия Fallout, но в итоге её заменили на Super Meat Boy Forever. У вас есть время до 29 февраля, чтобы добавить игру в свою библиотеку EGS.

Super Meat Boy Forever — это приключенческий автораннер, в котором главный герой всегда бежит. Игроки смогут выполнять различные действия, такие как прыжки, скольжения и удары руками, постоянно бросая вызов множеству уровней игры и сражаясь с боссами. На самом деле, вполне возможно пройти игру несколько раз, не увидев одного и того же уровня, поскольку команда, создавшая игру, разработала для игры более 5000 из них.

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