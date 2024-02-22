В Epic Games Store началась бесплатная раздача Super Meat Boy Forever

Полноценный сиквел оригинальной Super Meat Boy, выросший из ремейка игры для мобильных платформ.

В продолжении увлекательного платформера главный герой Super Meat Boy и его напарница Bandage Girl обзаводятся прелестным ребенком по прозвищу Nugget. Гнусный Dr. Fetus, разумеется, сразу похищает плод любви главных героев, которые отправляются спасать свое дитя.

Уровни в сиквеле динамически генерируются в зависимости от сложности, и всякий раз, когда вы успешно проходите уровень, он воссоздается заново с усложненными условиями. Главные герои больше не безоружны — они могут пинать и бить своих врагов. Но самое главное изменение — в управлении.

В Super Meat Boy Forever у вас есть лишь две кнопки для управления персонажами, которые в зависимости от комбинации позволят прыгать, бить в прыжке, нырять или скользить. Уровни спроектированы таким образом, чтобы выжать максимум из измененного управления.

При этом ваш персонаж постоянно бежит, поэтому динамики сиквелу не занимать.