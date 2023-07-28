По словам создателя Super Smash Bros, "потребуется некоторое время, чтобы понять", что будет дальше с серией ©

Super Smash Bros. Ultimate действительно оправдала свое название. Уже на старте это был самый полный набор, который когда-либо видела серия: все бойцы, которые когда-либо появлялись в предыдущих частях, собрались вместе в игре, которая была до смешного насыщенной и служила ничем иным, как праздником игровой индустрии. Конечно, после такого события вполне естественно задаться вопросом о том, куда дальше пойдет серия.

Этот вопрос в последние годы не раз задавали не только фанаты и критики, но и сам создатель серии Масахиро Сакураи. В недавнем видеоролике, загруженном на его YouTube-канал, Сакураи вновь затронул эту тему, заявив, что, по крайней мере, в нынешней ситуации ему трудно представить продолжение Smash Bros. без него, поскольку пока нет никого, кто мог бы стать достойной заменой, о чем он уже упоминал в прошлом.

Вопрос в том, что будет в следующий раз? Я имею в виду то, что будет после Smash Bros. Ultimate. Одним из вариантов было бы отделение самой серии от ее создателя. Но сейчас, по крайней мере, я не могу представить себе игру Smash Bros. без меня. Вы можете подумать, что это естественная позиция для человека в моей роли, но я говорю объективно. Я чувствую то же самое, что и президент Ивата, когда мы создавали команду для Smash Bros. Brawl. Сейчас у нас нет человека, который мог бы просто взять бразды правления в свои руки.

Далее Сакураи рассказал о том, как может выглядеть следующая игра Smash Bros. Признав, что, учитывая огромную популярность и успех серии, вполне справедливо предположить, что в будущем, вероятно, появится еще одна новая игра Smash, он сказал, что сейчас трудно сказать, какой она будет. По словам Сакураи, пройдет еще немало времени, прежде чем он и его команда смогут определить, что будет дальше в Smash.

Smash Bros. - это масштабная и важная игра для Nintendo, поэтому вполне справедливо предположить, что в какой-то момент появится еще одна, но для того, чтобы понять, как именно это сделать, придется потрудиться. Со своей стороны, я хотел бы продолжать сотрудничать с Nintendo при любой возможности.

В прошлом Сакураи неоднократно говорил о том, что следующая игра Super Smash Bros., скорее всего, будет иметь гораздо меньший состав бойцов, чем Ultimate.

Как скоро мы услышим что-то конкретное о будущем Smash, пока неизвестно, но с момента выхода последнего DLC-боевика для Ultimate прошло уже почти два года, и аппетит публики к новым Smash Bros., безусловно, снова растет. В любом случае, как говорит сам Сакураи, рано или поздно, но можно предположить, что в будущем новая игра Smash почти наверняка появится.