Сегодня серии Super Smash Bros. исполнилось 25 лет

Именно сегодня, 21 января 1999 года, на японском рынке состоялся дебют первой части легендарной серии Super Smash Bros. Эта серия произвела настоящую революцию не только в Nintendo, но и в жанре браулеров в целом.

После успешной работы над играми серии Kirby, команда HAL Laboratory решила представить Nintendo прототип увлекательной идеи. Идея заключалась не только в создании файтинга, но и в том, чтобы сделать её многопользовательской, пригодной для игры до четырех игроков и дружелюбной к самым маленьким геймерам. Именно таким образом появилась игра Super Smash Bros., перевернувшая представления Nintendo. Важным моментом стало преодоление страхов компании от нестандартного использования своих персонажей, что открыло двери для создания совершенно нового жанра в мире видеоигр.

Сегодня этот жанр платформенных браулеров остается одним из самых популярных вариантов в мире браулеров. Помимо Super Smash Bros., появились несколько подражателей, таких как Brawlhalla и Nickelodeon All-Star Brawl. На данный момент Super Smash Bros. разошлась тиражом более 75 млн копий, что делает эту серию одной из 50 самых прибыльных в истории индустрии видеоигр. Только версию SSB для Nintendo 64 приобрели 5,55 миллиона человек.

Super Smash Bros. - 5,55 миллиона

Super Smash Bros. Melee - 7,41 миллиона

Super Smash Bros. Brawl - 13,32 миллиона

Super Smash Bros. для Wii U - 5,38 млн.

Super Smash Bros. для 3DS - 9,64 миллиона

Super Smash Bros. Ultimate - 32,44 миллиона

Итого: 73,74 миллиона копий