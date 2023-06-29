Создатель Mortal Kombat хочет видеть Скорпиона в Super Smash Bros. ©

Эд Бун, один из создателей Mortal Kombat, признался, что хотел бы видеть персонажа Скорпиона и, возможно, Саб-Зиро в серии платформенного файтинга Super Smash Bros. от Nintendo.

В беседе с изданием Axios Бун подробно рассказал о том, какие бойцы могли бы появиться в грядущей Super Smash Bros. По словам Буна, Nintendo никогда не обращалась к NetherRealm Studios или WB Games с предложением добавить персонажей Mortal Kombat в Smash Bros. Впрочем, если бы ситуация изменилась, Бун сказал, что первым в списке был бы Скорпион.

"Скорпион. Даже не сомневаюсь", - сказал в ответ Бун. При этом он сказал, что если Nintendo каким-то образом запросит несколько бойцов, то вторым выбором будет Саб-Зиро. Это вполне логично, учитывая, что Скорпион и Саб-Зиро долгое время были талисманами серии Mortal Kombat. Сам Бун также ранее признавался, что Скорпион - его любимый персонаж во франшизе.

На бумаге кажется маловероятным, что персонажи Mortal Kombat появятся в Super Smash Bros. В основном это связано с тем, что в ростере Smash Bros. почти все бойцы из семейных франшиз Nintendo. Однако из этого правила есть и исключения - такие персонажи, как Байонетта, Джокер и Солид Снейк, являются представителями франшиз с рейтингом M. Неизвестно, захочет ли Nintendo ассоциироваться с гипер-жестокой серией, такой как Mortal Kombat, но приятно знать, что Бун согласен поучаствовать, если представится такая возможность.