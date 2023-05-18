Скандал: у пользователей Steam изымают легально купленные копии The Surge ©

Разработчики из студии Deck13 Interactive совместно с издателем Focus Home Interactive в 2017 году выпустили soulslike-игру The Surge, которую тепло встретили геймеры и критики. Проект не стал величайшим хитом всех времен, однако собрал внушительную базу игроков. И вот, спустя шесть лет после релиза проект внезапно оказался в центре неприятного скандала. Как оказалось, издатель посчитал хорошей идеей молча изымать у пользователей Steam копии The Surge, который были куплены абсолютно легальным способом.

На официальном форуме цифрового магазина Steam появилось новое обсуждение, где игроки жалуются на удаление The Surge со своих аккаунтов без пояснения причин. Судя по сообщениям, у пользователей забирают копию игры, если она была активирована с помощью ключа. Как пишут большинство игроков, ключи они приобрели в официальном магазине Focus Entertainment, где и рекомендует покупать сам издатель игры. Если сначала обсуждение начиналось с пары тройки пользователей указывающих на странную проблему, то уже сейчас там насчитывается больше 100 игроков, у которых также пропала игра с аккаунта.

Официально компания Focus Entertainment пока не прокомментировала ситуацию с The Surge. Что делать геймерам в таком случае также не совсем понятно. В ветке обсуждений Steam написал один из разработчиков игры заявив, что знает о проблемы и работает над её исправлением, однако никаких подробностей он не озвучил.