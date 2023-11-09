На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать Surviving the Aftermath

Epic Games Store объявил, какие бесплатные игры будут доступны пользователям платформы начиная с 16 ноября 2023 года: в данном случае Earthlock (недоступна в России) и Surviving the Aftermath.

Как недавно выяснилось, магазин Epic Games еще не приносит прибыли, и его целью на данный момент является рост: стратегия, которую магазин пытается реализовать, прежде всего, раздавая игры.

Действие Surviving the Aftermath разворачивается в постапокалиптическом мире. Surviving the Aftermath предлагает нам выжить в сценарии, где ресурсы строго ограничены, и поэтому нам придется сделать все возможное, чтобы найти их и использовать наилучшим образом, защищая наших людей и создавая укрепленные приюты.

Нашей целью в игре будет создание колонии и управление ею, стремясь обеспечить ее процветание, возводить различные здания, защищаться от стихийных бедствий, угрожающих нашей безопасности, и нанимать специалистов, которые могут помочь нам в этом начинании.

И все это на фоне процедурно генерируемого сеттинга, всегда разного и разделенного между фракциями, часто сражающимися друг с другом.