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об игре
Surviving the Aftermath 19.10.2019
7.6 165 оценок

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать Surviving the Aftermath

monk70
Новости

Epic Games Store объявил, какие бесплатные игры будут доступны пользователям платформы начиная с 16 ноября 2023 года: в данном случае Earthlock (недоступна в России) и Surviving the Aftermath.

Как недавно выяснилось, магазин Epic Games еще не приносит прибыли, и его целью на данный момент является рост: стратегия, которую магазин пытается реализовать, прежде всего, раздавая игры.

Действие Surviving the Aftermath разворачивается в постапокалиптическом мире. Surviving the Aftermath предлагает нам выжить в сценарии, где ресурсы строго ограничены, и поэтому нам придется сделать все возможное, чтобы найти их и использовать наилучшим образом, защищая наших людей и создавая укрепленные приюты.

Нашей целью в игре будет создание колонии и управление ею, стремясь обеспечить ее процветание, возводить различные здания, защищаться от стихийных бедствий, угрожающих нашей безопасности, и нанимать специалистов, которые могут помочь нам в этом начинании.

И все это на фоне процедурно генерируемого сеттинга, всегда разного и разделенного между фракциями, часто сражающимися друг с другом.

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