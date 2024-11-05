Студия Sunny Peak объявила дату выхода своего нового музыкального платформера Symphonia

Издательство Headup и студия Sunny Peak определили дату выхода платформера Symphonia — игра выпускается 5 декабря.

Мир Symphonia наделяется жизнью и энергией при помощи музыки. В один момент основатели и их оркестр пропали, и между местными жителями произошла ссора. Главный персонаж, загадочный скрипач Филимон, просто обязан собрать новый оркестр, чтобы музыка не прекращалась.

Главная основа игры это платформинг - боёв и сражений здесь, по сути не предвидится. Протагонист перемещается по уровням с помощью скрипки и смычка. Разработчики обещают нарисованные вручную локации, где обитает харизматичное население.

В этом проекте важное место отведено саундтреку. Его сочинил композитор Оливье Эсман (Olivier Esman), а исполнил парижский оркестр.

Symphonia выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch и получит русские субтитры.