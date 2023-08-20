Тактическая JRPG Symphony of War: The Nephilim Sag получит DLC Legends в конце августа ©

Издатель инди-игр из Мадрида (Испания) Freedom Games и разработчик инди-игр из Сиэтла (Вашингтон, США) Dancing Dragon Games объявили, что их тактическая ролевая игра на основе отрядов Symphony of War получит дополнение DLC Legends для ПК в Steam 28 августа 2023 года.

Продолжите путешествия любимых персонажей, таких как Антарес, Варнава и Яромир из оригинальной кампании. Сообщество Symphony of War ранее проголосовало за персонажей, которых они хотели бы видеть больше, и Legends предлагает возможность завершить свои истории.

Путешествуйте по восьми новым главам, в том числе с новыми особенностями дизайна уровней, придающими новый вид классическому игровому процессу, а также 13 совершенно новыми классами юнитов, включая всемогущего темного мага, смертоносного некроманта и свирепого боевого кота.

Примите новый вызов после прохождения основной кампании в режиме «Новая игра+». После прохождения основной игры используйте фрагменты воспоминаний, чтобы вернуть юнитов и артефакты из предыдущего прохождения вместе с уникальными наемниками, доступными для некоторых новых классов. Сражайтесь с дополнительными сложностями и новыми изменениями в «Новой игре+» с помощью армии нежити или посмотрите, как долго юниты смогут продержаться, пока они не будут полностью исчерпаны.

Направьте силу нежити с помощью некромантии. Собирайте Энергию Нежизни, новый ресурс, накапливаемый при нанесении урона и поражении врагов, чтобы призвать мучительную, враждебную армию кошмаров. Переиграйте кампанию «Симфония войны», чтобы проверить способности, найти новые способы более эффективной победы и стать армией, чье имя вселяет страх и уважение в сердца врагов по всей Танре.