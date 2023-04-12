Грядущий шутер SYNCED обзавелся временной демоверсией в Steam ©

Разработчики предстоящего шутера SYNCED сообщили о выходе временной пробной версии на площадке Steam. В период с 12 по 19 апреля желающие опробовать игру смогут просто загрузить ее и оценить последние нововведения вроде продвинутых модов для пушек, нового умения “Нано-прыжок” и других мелких геймплейных исправлених.

Минусом же для многих станет то, что демоверсия SYNCED дает доступ лишь к одиночной игре, поэтому сразиться с другими игроками, к сожалению, не получится. Сам проект выйдет летом 2023 года для платформы ПК и станет распространяться на бесплатной основе.

SYNCED является многопользовательским шутером от третьего лица, действия которого происходят в постапокалиптическом мире. Вся планета была поражена зомби-киборгами, поэтому оставшимся выжившим приходится несладко. Игрокам предстоит отправиться в самые опасные точки для добычи полезных ресурсов, походу сражаясь с “жестянками” и реальными игроками. Говоря простыми словами, SYNCED – это некое подобие “Королевской битвы”, ориентированной на PvPvE битвы с использованием разнообразного оружия, умений, гаджетов и так далее. Главная цель – остаться живым.