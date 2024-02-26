Артбук по System Shock, созданный совместно с Dark Horse, появится в продаже 15 марта

Nightdive Studios в сотрудничестве с Dark Horse Comics объявила о выпуске официального артбука по System Shock. Том в твердом переплете появится в продаже 15 марта и уже доступен для предварительного заказа на Amazon.

Как говорится в описании артбука, в нем собраны материалы, касающиеся создания ремейка, а также различные детали разработки. Среди них концепт-арты интерьеров станции Цитадель, врагов, высокотехнологичных инструментов и жизни, разбросанной по киберпанковому миру.

Заказать The Art of System Shock в рознице можно за $50. Если же вам больше по душе электронные книги, то можно сделать предварительный заказ на цифровое издание. В Amazon версия для Kindle стоит $30.

Ремейк System Shock уже доступен на ПК, а вот о дате выхода на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series пока ничего не известно.