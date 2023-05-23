Ремейк System Shock останется верным оригинальному видению, и просто улучшит то, что было ©

Недавно у Nightdive Studios взяли интервью по поводу ремейка System Shock, рассказав о предстоящей научно-фантастическом иммерсивном шутере, и, похоже, у них много планов. Фанаты, безусловно, возлагают на игру большие надежды, поскольку оригинал 1994 года является одним из самых знаковых влияний в индустрии, а также нет недостатка в известных современных играх, которые так или иначе были вдохновлены System Shock, от таких игр, как BioShock до Dishonored.



В интервью Nightdive Studios сначала спросили, как изначально появился ремейк. Студия ответила, что во многом это было связано с выходом System Shock: Enhanced Edition и с тем, как добавление возможностей мыши изменило доступность в этой игре. Внедрение подобных функций заставило задуматься: "Что еще мы можем сделать, чтобы System Shock стал более приятным?".



Nightdive добавляет, что хочет "остаться верной оригинальному видению" и не "портить то, что делало игры особенными, а просто улучшить то, что было, чтобы привнести что-то новое для давних поклонников". С помощью ремейка разработчики хотят, чтобы фанаты поняли, что именно делает System Shock уникальной, и в то же время сделали ее более привлекательной на современном рынке.



Это подтолкнуло команду к обсуждению проблем, с которыми они столкнулись во время производства, и они сказали, что "истинное понимание наследия System Shock" было одним из самых сложных препятствий, которые им пришлось преодолеть. "Мы пожертвовали всем нашим бюджетом и десятками тысяч часов работы, потому что то, что мы делали, не было "Шоком", - признались Nightdive, заявив, что в результате "System Shock, который мы имеем сегодня, - это то, чем мы искренне гордимся".

С другой стороны, разработчики считают, что наблюдать за развитием проекта на протяжении многих лет было самой увлекательной частью процесса разработки. Команда говорит, что игра начиналась как "прототип, созданный в Unity, в котором было несколько комнат и врагов", а затем превратилась в FPS, который скоро выйдет.



Когда Nightdive Studios спросили, чем ремейк будет отличаться от оригинала, они ответили, что внесли "довольно существенные изменения в ряд систем", начиная с пользовательского интерфейса и заканчивая переделанным оружием. Среди других дополнений, упомянутых разработчиками, - система утилизации, торговые автоматы и "самое главное - Cyberspace теперь является веселой, интуитивно понятной игрой внутри игры, которая предлагает свои уникальные задачи".



После семи лет изнурительной, но в то же время полезной работы Nightdive Studios готова к тому, чтобы System Shock: Remastered успешно вышел 30 мая.