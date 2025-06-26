SHODAN вернулась - состоялся релиз ремастер культового System Shock 2

В свет вышел System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — обновлённая версия одного из главных представителей жанра иммерсив-сим. Ремастер подготовила студия Nightdive, ранее выпустившая ремейк первой части и продолжающая работу над полноценным ремейком System Shock 2.
В ремастере классика 1999 года получила современную графику, улучшенное освещение, поддержку пользовательских модов, кроссплатформенный мультиплеер и возможность игры на Ultrawide-мониторах с частотой до 144 Гц. Впервые пройти культовую игру можно будет с друзьями в кооперативе, независимо от платформы.
Сюжет остался прежним: действие разворачивается в 2114 году на борту звездолёта Von Braun, где игрок просыпается из анабиоза, ничего не помня. Экипаж либо мёртв, либо мутировал, а управление захватила искусственный интеллект SHODAN. Только игрок способен остановить её и спастись.
Ремастер уже доступен в российском Steam по цене 1100 рублей. Однако стоит учесть, что официальной локализации на русский язык пока нет.
Всего лишь ремастер. Слабенько. Лучше бы ремейк сделали.
Современная графика это очень громко сказано, хотя бы до ремейка первой части подтянули, мдаааа.
Одна из лучших игр всех времён.
Ты обычно бухтишь, но тут я соглашусь. Игра просто огонь.
Эти ребята со мной если что, подтвердят.
А ремейк 2 части не планируется? // Алексей Кармадонов
Уряяя!!! Перепройду любимую игру с нормальными (насколько это возможно) модельками а текстуры думаю скоро на нексус хорошие завезут.