SHODAN вернулась - состоялся релиз ремастер культового System Shock 2

В свет вышел System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — обновлённая версия одного из главных представителей жанра иммерсив-сим. Ремастер подготовила студия Nightdive, ранее выпустившая ремейк первой части и продолжающая работу над полноценным ремейком System Shock 2.

В ремастере классика 1999 года получила современную графику, улучшенное освещение, поддержку пользовательских модов, кроссплатформенный мультиплеер и возможность игры на Ultrawide-мониторах с частотой до 144 Гц. Впервые пройти культовую игру можно будет с друзьями в кооперативе, независимо от платформы.

Сюжет остался прежним: действие разворачивается в 2114 году на борту звездолёта Von Braun, где игрок просыпается из анабиоза, ничего не помня. Экипаж либо мёртв, либо мутировал, а управление захватила искусственный интеллект SHODAN. Только игрок способен остановить её и спастись.

Ремастер уже доступен в российском Steam по цене 1100 рублей. Однако стоит учесть, что официальной локализации на русский язык пока нет.