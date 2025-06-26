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System Shock 2 11.08.1999
Экшен, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Киберпанк
8.9 360 оценок

SHODAN вернулась - состоялся релиз ремастер культового System Shock 2

butcher69 butcher69

В свет вышел System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — обновлённая версия одного из главных представителей жанра иммерсив-сим. Ремастер подготовила студия Nightdive, ранее выпустившая ремейк первой части и продолжающая работу над полноценным ремейком System Shock 2.

В ремастере классика 1999 года получила современную графику, улучшенное освещение, поддержку пользовательских модов, кроссплатформенный мультиплеер и возможность игры на Ultrawide-мониторах с частотой до 144 Гц. Впервые пройти культовую игру можно будет с друзьями в кооперативе, независимо от платформы.

Сюжет остался прежним: действие разворачивается в 2114 году на борту звездолёта Von Braun, где игрок просыпается из анабиоза, ничего не помня. Экипаж либо мёртв, либо мутировал, а управление захватила искусственный интеллект SHODAN. Только игрок способен остановить её и спастись.

Ремастер уже доступен в российском Steam по цене 1100 рублей. Однако стоит учесть, что официальной локализации на русский язык пока нет.

11
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Jensen

Всего лишь ремастер. Слабенько. Лучше бы ремейк сделали.

6
Dark1994

Современная графика это очень громко сказано, хотя бы до ремейка первой части подтянули, мдаааа.

5
Ahnx

Одна из лучших игр всех времён.

4
JEKABRAZZ

Ты обычно бухтишь, но тут я соглашусь. Игра просто огонь.

3
JEKABRAZZ

Эти ребята со мной если что, подтвердят.

1
Пользователь ВКонтакте

А ремейк 2 части не планируется? // Алексей Кармадонов

2
Destroited

Уряяя!!! Перепройду любимую игру с нормальными (насколько это возможно) модельками а текстуры думаю скоро на нексус хорошие завезут.

1