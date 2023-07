Приключенческая игра Tad the Lost Explorer: Craziest and Madness Edition вышла в цифровом и физическом виде для Switch ©

Всеми любимый исследователь возвращается в захватывающей приключенческой 2.5D-игре Tad The Lost Explorer, которая вышла на Nintendo Switch. Изданная Selecta Play и разработанная Gammera Nest, Tad The Lost Explorer — Craziest and Madness Edition доступна в виде специальной коробочной розничной версии наряду с глобальным цифровым релизом.

В качестве дополнительного бонуса издание Craziest and Madness Edition добавляет несколько замечательных новых игровых функций в выпуск Nintendo Switch, включая нового игрового персонажа. Наряду с героями Тэдом, Сарой и Рамоной фанаты теперь смогут играть за Мумию и использовать его улучшенные навыки прыжков, чтобы преодолевать сложные препятствия, не говоря уже о возможности замаскироваться с помощью своего саркофага.

Помимо нового игрового персонажа, геймеры также испытают это эпическое глобальное приключение с новым переосмысленным дизайном уровней 2.5D, который предлагает уникальный и неповторимый игровой процесс. Игроки Nintendo Switch смогут насладиться Tad The Lost Explorer с совершенно другой точки зрения, добавляя новые испытания на протяжении всей игры.

Tad The Lost Explorer – Craziest and Madness Edition отправляет вас в захватывающее новое глобальное приключение, чтобы раскрыть происхождение таинственного проклятия, случайно выпущенного Тэдом. Присоединяйтесь к заблудившемуся исследователю и его верным спутникам, которые путешествуют по шумным городам в эпическом путешествии, решая запутанные головоломки, сражаясь с сумасшедшими противниками и реконструируя части прошлого, чтобы раскрыть секреты Изумрудной Скрижали.