Февральский дневник разработки Tainted Grail: The Fall of Avalon

Студия Awaken Realms Digital "опять немного с запозданием", выпустила февральский дневник разработки ролевой игры в раннем доступе Tainted Grail: The Fall of Avalon. Авторы принесли очередную порцию информации о прогрессе и нововведениях в игре, которые могут нас по-настоящему заинтересовать. Как и в прошлом месяце, есть видео, которое может сказать больше, чем тысяча слов.
Мы надеемся, что это очередное обновление еще больше подогреет ваши ожидания и поднимет уровень волнения перед приближающейся премьерой этого масштабного патча. Для нас лично это очень важное обновление, потому что мы все еще рассматриваем степень участия Wyrdness в игре, и ваше мнение будет иметь для нас решающее значение в этом вопросе. Мы стремимся постоянно предоставлять вам информацию о нашем прогрессе и хотим поблагодарить вас за конструктивные отзывы и всегда приятное участие, которое еще больше мотивирует нас на работу.
Новый патч должен выйти где-то в середине апреля - начале мая.
Хрень полная.
интересно когда там инфа про русскую локализацию будет