Февральский дневник разработки Tainted Grail: The Fall of Avalon

Мрачное переосмысление артурианских легенд — тёмное фэнтези, повествующее о людях, которые прибыли на проклятый остров Авалон в поисках райской жизни, но в результате оказались в адских землях, осквернённых некой таинственной силой, искажающей реальность хаотичным образом.

Ваше путешествие приведёт вас к встречам с простыми людьми, израненными воинами и даже забытыми богами, которым нужна ваша поддержка. Вы будете выбирать свой путь в мире, где нет однозначных решений, но ваши поступки имеют значение, и ваш голос слышат.