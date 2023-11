Для Tales of Arise вышло сюжетное дополнение Beyond the Dawn

Bandai Namco объявила о том, что сюжетное дополнение Beyond the Dawn для Tales of Arise уже стало доступно для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.

Tales of Arise Beyond the Dawn - это история, действие которой происходит через год после окончания Tales of Arise. Алфен, Шионн и остальные члены партии знакомятся с новым персонажем по имени Назамиль - несчастной девушкой, дочерью ренанского владыки и дахнанской рабыни. Игроков ожидает более 20 часов контента: новые подземелья, костюмы, сайдквесты и битвы с боссами.

Что касается переносимых бонусов, то в зависимости от прогресса в основной игре игрокам будут начисляться различные бонусы. Однако в Beyond the Dawn можно будет играть, даже если вы еще не прошли Tales of Arise, хотя для того, чтобы играть в этот контент, вам потребуется базовая игра. Персонажи в этом расширении также будут начинаться с заранее определенных уровней по соображениям баланса.