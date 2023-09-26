Приключенческая головоломка The Talos Principle 2 получила новый трейлер и дату релиза

Devolver Digital и Croteam представили новый трейлер игры The Talos Principle 2. Продолжение популярной головоломки выйдет 2 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
В видеоролике можно увидеть, что главный персонаж будет окружен собратьями-роботами, подобными ему. Кроме того, были демонстрированы новые элементы в головоломках, такие как зеленые лазеры и порталы.
Вместе с выходом трейлера стартовали предзаказы. До даты релиза игра продается со скидкой 10% по цене 990 рублей, а оригинальную игру можно приобрести со скидкой 90% на платформе Steam. Оба предложения доступны для покупки пользователям из России.
Бомба!
Однозначно жду, первая часть шедевр!!
"Продолжение популярной головоломки выйдет 2 ноября на ПК"
Мям-мям.
Первая игра дюже понравилась, надеюсь, на продолжение банкета и хотя, последующие части крайне редко бывают хотя бы на уровне оригинала, не говоря уж о том, чтобы быть лучше, надежда всегда умирает последней.
ты наверное по unreal судишь))
batman akham city
fssassins creed 2
dishonered 2 и этот список длинный)
Ух, жду!