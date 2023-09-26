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The Talos Principle 2 TBA
5.9 25 оценок

Приключенческая головоломка The Talos Principle 2 получила новый трейлер и дату релиза

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butcher69
Новости

Devolver Digital и Croteam представили новый трейлер игры The Talos Principle 2. Продолжение популярной головоломки выйдет 2 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

В видеоролике можно увидеть, что главный персонаж будет окружен собратьями-роботами, подобными ему. Кроме того, были демонстрированы новые элементы в головоломках, такие как зеленые лазеры и порталы.

Вместе с выходом трейлера стартовали предзаказы. До даты релиза игра продается со скидкой 10% по цене 990 рублей, а оригинальную игру можно приобрести со скидкой 90% на платформе Steam. Оба предложения доступны для покупки пользователям из России.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
HVTE

Бомба!
Однозначно жду, первая часть шедевр!!

3
AllConforD

"Продолжение популярной головоломки выйдет 2 ноября на ПК"

Мям-мям.

Первая игра дюже понравилась, надеюсь, на продолжение банкета и хотя, последующие части крайне редко бывают хотя бы на уровне оригинала, не говоря уж о том, чтобы быть лучше, надежда всегда умирает последней.

2
Maxinick

ты наверное по unreal судишь))

batman akham city

fssassins creed 2

dishonered 2 и этот список длинный)

0
Кей Овальд

Ух, жду!

1