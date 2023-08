The Talos Principle 2 и четыре другие игры Devolver Digital не перенесли на 2024 год ©

Компания Devolver Digital отложила выход нескольких предстоящих игр в рамках первой выставки Devolver Delayed. Если вы с нетерпением ждали выхода The Plucky Squire, Pepper Grinder, Skate Story, Anger Foot или Stick it to the Stickman, то вам придется подождать до 2024 года.

Но есть и хорошие новости - издатель подтвердил, что Wizard with a Gun, Gunbrella, The Cosmic Wheel Sisterhood, Karmazoo и The Talos Principle 2 все еще запланированы к выпуску на 2023 год. Поклонники McPixel 3 также могут рассчитывать на появление DLC.

The Cosmic Wheel Sisterhood - единственная игра, дата выхода которой известна на данный момент. Она выходит 16 августа для ПК и Nintendo Switch и разрабатывается компанией Deconstructeam, известной по игре The Red Strings Club. История повествует о Фортуне, изгнанной ведьме, которая заключает незаконный договор, чтобы вернуться к своим друзьям через 200 лет.