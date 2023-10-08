Создатели Tamarak Trail рассказали про трёх главных героев ©

Tamarak Trail, предстоящий пошаговый рогалик с игрой в кости от Yarrow Games и Versus Evil, перед его запуском получил совершенно новый лор-блог, в котором подробно описывается предыстория трех игровых героев.

В этом последнем сообщении в блоге рассказывается о Малкольме Следопыте, Хейле Детективе и Элизии Волшебнице. Малкольм — легендарный охотник на крупную дичь, известный тем, что убивает самых крупных и свирепых зверей, охотящихся на землю, Хейл — юный выскочка, решивший найти своего потерянного близнеца, который исчез где-то на тропе Тамарак, и Элизия — талантливая практикующая темные искусства на стремление отомстить за своих родителей после их убийства колдуном. Все трое нашли свой путь к загадочному отряду, известному как «Глаз Осетра», где теперь отправляются в экспедицию дальше и глубже по темному лесному проходу, чем кто-либо осмеливался прежде.

Как член тайного общества под названием «Глаз Осетра», вам предстоит разгадать тайну разлагающейся земли, выследить источник этой порчи и положить ей конец любой ценой. Отправляясь в это приключение, вы сможете выбрать одного из трёх персонажей; Волшебник, Следопыт или Детектив, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и чертами. В зависимости от предпочитаемого вами стиля игры различные навыки и атрибуты персонажа позволяют вам разработать уникальную стратегию для вашего персонажа, пока он движется по зловещему следу. Процедурно генерируемые пути открывают множество возможностей, где вы можете столкнуться с событиями, монстрами, местами для лагеря, сокровищами и многим другим. Каждое новое открытие открывает новые бонусы и стратегии для изучения.

Tamarak Trail выйдет позже в этом году на ПК, Switch, PlayStation и консолях Xbox Series.