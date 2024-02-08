Авторы Tanks Blitz заработали 100 млн рублей в RuStore

Lesta Games заработала 100 млн рублей в российском магазине мобильных приложений RuStore. Сделать это удалось всего за несколько месяцев.
В ноябре 2023 года компания опубликовала на площадке Tanks Blitz. В честь выпуска пользователи RuStore смогли купить уникальный набор «Все и сразу!» со скидкой до 90%. Приобрели выгодный комплект более 25 тыс. геймеров.
«RuStore стремится обеспечить разработчиков всеми необходимыми инструментами для развития и привлечения новой аудитории, а пользователей интересным и эксклюзивным контентом. Наше сотрудничество с Lesta Games пример такого партнерства — сочетание популярной массовой игры и удобных способов оплаты от RuStore дают позитивный отклик у пользователей, которые могут безопасно скачивать и оплачивать любимые игры и контент внутри них», — Илья Ульянов, директор по работе с партнерами в RuStore.
Крупные компании могут зарабатывать в RuStore на своих сервисах с августа 2022 года, а у инди-разработчиков такая возможность появилась летом 2023-го. Подробнее о том, как подключить монетизацию в магазине, рассказано на сайте. Документация для разработчиков представлена по ссылке.
В конце января RuStore назвал самые популярные игры 2023 года у россиян. Больше всего скачиваний пришлось на Tanks Blitz, «Симулятор автобуса 3D» и «Плюс Сити».
Ну тут понять пацанов можно, без доната в этой игре делать нечего. Не ясно только зачем в неё играть...
сколько раз я это слышал - от тех, кто продолжал играть в условно-бесплатные игры ;DDD
Хорошей игре - хорошие продажи ?