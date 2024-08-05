Легендарный агент Павел Очередько направляется в Tanks Blitz

Разработчики Tanks Blitz продолжают интеграцию персонажей из комиксов Bubble. Уже первого августа к игре присоединится новый герой — агент Павел Очередько. Этот персонаж, известный своей храбростью и способностью выполнять самые сложные задания, получил новую миссию в Tanks Blitz.

Сюжет развивается после событий прошлого года, когда в игре появились персонажи Бесобой, Балор и Чёрный Пёс. Оставленный ими открытым портал между мирами BUBBLE и Tanks Blitz привлек внимание Магического Чрезвычайного комитета (МЧК). Теперь Павлу Очередько поручено исправить последствия их действий. Однако миссия усложнилась, и теперь игроки смогут встретить агента на разных локациях августовского эпизода.

Игрокам станет доступно множество предметов вроде уникальных аватарок, фонов профиля, полезных ресурсов и даже легендарный камуфляж «Агент» для танка T49 VIII уровня. К слову, ознакомиться с подробностями можно на официально сайте Tanks Blitz.