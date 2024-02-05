Приготовьтесь окунуться в интенсивные танковые сражения с 5 по 29 февраля!

Друзья, рады сообщить вам о захватывающем событии, которое ожидает каждого игрока в Tanks Blitz в феврале! С 5 по 29 февраля мы запускаем новый ежемесячный режим - «Рейтинговые бои в феврале», который принесет вам не только много увлекательных сражений, но и невероятные награды!

Новый месяц — новые вызовы в рейтинговых боях. С крутыми наградами!

Рейтинговые баталии пройдут с 5 февраля 9:00 по 29 февраля 1:00 (МСК).

Дерзайте и покажите всем, на что способны! Побеждайте в боях, собирайте очки и покоряйте вершину нашего рейтинга. А самые отважные и смелые командиры, добившиеся наилучших результатов, получат неповторимые награды!

В наградах на вас ждут:

Золото - верный спутник каждого танкиста, который придаст вам эксклюзивность и свободу действий.

Камуфляжи - превратите свою боевую машину в непредсказуемую и невидимую врагу в одночасье!

Аватары - уникальные изображения, которыми можно выразить свою индивидуальность и завладеть уважением всех окружающих.

И самая вожделенная награда - Премиум танк 8-го уровня T49 Бесстрашный! Одинокое владение этой боевой машиной принесет вам бесконечные победы и поднимет ваш рейтинг на невиданные высоты!

Как играть в рейтинговые бои?

Чтобы попасть в рейтинговый бой, выбери его в меню рядом с кнопкой «В бой!».

Сражайся на технике VII–X уровней.

Заверши десять калибровочных боёв. По их итогу ты попадёшь в одну из пяти лиг: Бронзовую, Серебряную, Золотую, Платиновую или Бриллиантовую.

Зарабатывай очки рейтинга и поднимайся в таблице лидеров, переходя из одной лиги в другую!

Чем эффективнее сражаешься, тем больше очков рейтинга получаешь.

А ещё побеждая в рейтинговых боях, ты зарабатываешь больше опыта и кредитов, чем в обычных боях!

Прибавка кредитам:

Золотая лига: 0-32%

Платиновая лига: 33-65%

Бриллиантовая лига: 66-100%

Бонус к боевому опыту:

Обрати внимание: речь идёт о фиксированном бонусе за победу в бою, а не об увеличении общей суммы заработанных опыта и кредитов.

Не упустите свой шанс стать легендарным командиром, оставить свой след в истории Танкового Блица и обзавестись самыми редкими и ценными наградами!