Стартовал финальный этап турнира Лига Блиц Поинт - на кону 100 000 000 рублей

Длительная череда турниров в Tanks Blitz, стартовавшая еще летом 2023 года подошла к своему апогею. Штуки и лайтовые бои кончились, впереди настоящие хардкорные баталии среди лучших из лучших!

Основная стадия Финального турнира начнется 12 февраля. Первые три дня посвящены матчам Группового этапа, а с 16 февраля стартует Плей-офф — каждый матч до Гранд-финала играется до 4-х побед.

Чемпион Лиги Блиц Поинт определится в прямом эфире 18 февраля. Те, кто окажется лучше остальных, получат Кубок и крупнейшие призовые в истории игры — более 100 000 000 рублей. Изначально фонд стартовал от 10 000 000 — остальную сумму собрали игроки, приобретая наборы "Блиц Поинт 1-4" во внутриигровом магазине.

Следить за тем, кто войдет в историю Tanks Blitz, можно будет в прямом эфире на официальном канале на YouTube. На нем каждый день, во время проведения Финального турнира, с 17:30 по московскому времени, будут проходить трансляции матчей с участием комментаторов и разработчиков Tanks Blitz.

Зрителей тоже не оставят без награды — конкурсы, анонсы грядущих ивентов и, самое главное, награды за просмотр трансляций. Внутриигровые квесты, контейнеры, множители побед и другие бонусы сможет получить каждый зритель прямого эфира Финального турнира Лиги Блиц Поинт на YouTube-канале Tanks Blitz.